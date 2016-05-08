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نقل شهداء "حادث حلوان"لمستشفى النصر وفرض كردون أمنى وسط صراخ الأهالى

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نقل شهداء "حادث حلوان"لمستشفى النصر وفرض كردون أمنى وسط صراخ الأهالى نقل شهداء "حادث حلوان"لمستشفى النصر وفرض كردون أمنى وسط صراخ الأهالى
أكد مصدر أمنى، أنه تم نقل شهداء الحادث الإرهابى الذى نفذته عناصر إرهابية ضد 8 من رجال الشرطة، لمستشفى النصر العامة.

من جانبها قامت قوات الأمن بفرض كردون أمنى، وانتشرت سيارات الإسعاف بشارع الغربى بحلوان و سط صراخ وعويل أهالى الشهداء داخل المستشفى.

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