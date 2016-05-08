نقل شهداء "حادث حلوان"لمستشفى النصر وفرض كردون أمنى وسط صراخ الأهالى

أكد مصدر أمنى، أنه تم نقل شهداء الحادث الإرهابى الذى نفذته عناصر إرهابية ضد 8 من رجال الشرطة، لمستشفى النصر العامة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وصول مدير أمن القاهرة لمكان حادث هجوم حلوان الأرهابى
من جانبها قامت قوات الأمن بفرض كردون أمنى، وانتشرت سيارات الإسعاف بشارع الغربى بحلوان و سط صراخ وعويل أهالى الشهداء داخل المستشفى.
شهود عيان: سيارة إرهابيى حادث حلوان كانت تحمل شعار "داعش"
وصول مدير أمن القاهرة لمكان حادث هجوم حلوان الأرهابى
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مصدر أمنى يكشف ملابسات حادث استشهاد 8 من رجال الشرطة فى حلوان
أجهزة الأمن تمشط حلوان لملاحقة المسلحين مطلقى النار على "شهداء الشرطة"