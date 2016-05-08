مصدر أمنى: 4 مسلحين اعترضوا سيارة الشرطة بحلوان وفتحوا النار على القوات

أكد مصدر أمنى مسؤول، أن 4 أشخاص كانوا مختبئين بالصندوق الخلفى لسيارة ربع نقل، اعترضت سيارة مأمورية رجال مباحث حلوان، أثناء تفقد الحالة الأمنية في شارع عمر بن عبد العزيز، وأطلقوا أعيرة نارية كثيفة تجاة السيارة الميكروباص من أسلحة آلية كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار.

أسفر الحادث عن استشهاد كلٍ من: ملازم أول محمد محمد حامد ، وأمناء الشرطة "عادل مصطفى محمد و أحمد حامد محمود و علاء عيد حسين و صابر أبو ناب أحمد وأحمد مرزوق تمام و داوود عزيز فرج و أحمد إبراهيم عبد اللاه".

شهود عيان: سيارة إرهابيى حادث حلوان كانت تحمل شعار "داعش"

وصول مدير أمن القاهرة لمكان حادث هجوم حلوان الأرهابى

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مصدر أمنى يكشف ملابسات حادث استشهاد 8 من رجال الشرطة فى حلوان

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ننشر صورة معاون مباحث حلوان أحد شهداء الهجوم الأرهابى

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