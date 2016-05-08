لأول مرة.. قيادات كنسية تشارك فى مسابقة لحفظة القرأن الكريم بالأقصر

شهد محمد بدر محافظ الأقصر، ولفيف من قيادات محافظة الأقصر والكنيسة ومديرية الأمن، مساء أمس السبت، احتفالية الساحة الرضوانية بمسابقة العارف بالله أحمد رضوان السنوية للقرآن الكريم . وتحت رعاية الشيخ زين العابدين أحمد رضوان، وسط حضور الآلاف من محبى ورواد السحة الرضوانية.

وحضر فعاليات الاحتفالية كل من الشيخ محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والمستشار عاطف أبو المجد رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأقصر، والنائب حمادة العمارى عضو مجلس الشعب، والعميد محمد صلاح مدير مرور الأقصر، واللواء حسني حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار بجنوب الصعيد، وبهاء أبو الحمد عضو مجلس الشعب السابق، وقيادات أوقاف الأقصر، وكنيسة الأقصر.

وشهدت الاحتفالية كلمة الشيخ محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والتى أبدى فيها سعادته بتنظيم مثل تلك الفعاليات الكبرى لدعم الأطفال والشباب من حفظة القرآن الكريم، لحثهم وباقى أبناء المجتمع الأقصرى لحفظ القرآن الكريم، وأثنى على كافة الحضور من القيادات بالأقصر من مختلف طوائف المجتمع للتأكيد على الروابط الطيبة بين المجتمع المصرى.

ومن جانبه قال محمد بدر محافظ الأقصر، أنه يدعم مثل تلك المسابقات التي يقوم عليها الصالحين من أبناء الساحات التى تعود جذورها لأهل بيت النبى، مؤكداً أن الساحة الرضوانية رائدة الأعمال الخيرية والمسابقات الدينية التي تدعم روح حب الله وآل البيت فى قلوب أبناء المجتمع الأقصرى، وأكبر دليل على ذلك حضور كافة طوائف الشعب من مسلمين وأقباط وقيادات شرطة ونيابة ومحكمة وغيرهم لحضور تلك الاحتفالية الكبرى.

- بالصور .. محافظ الأقصر يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

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