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رئيس جهاز حماية المستهلك:سنشكل إدارة خاصة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة

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رئيس جهاز حماية المستهلك:سنشكل إدارة خاصة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة رئيس جهاز حماية المستهلك:سنشكل إدارة خاصة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك مشكلات تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفاً أن ذوى الاحتياجات الخاصة فى أى دولة بالعالم يكون لهم مميزات خاصة.

وأضاف يعقوب أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360"، أنه لابد من تفعيل نسبة الـ 5% من الوظائف الحكومية لذوى الاحتياجات الخاصة فى قطاعات العمل، مطالباً بضرورة إدماجهم داخل المجتمع وسوق العمل.

وتابع: "نحن بصدد تشكيل إدارة لذوى الاحتياجات الخاصة للتعامل معهم"، مطالباً بتدريب الموظفين على كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.


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