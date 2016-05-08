"مرسى" يلتزم الصمت داخل محبسه وينتظر "المصير المجهول" فى قضية التخابر

سيطرت حالة من القلق على الرئيس المعزول محمد مرسى، بعد إحالة 6 من زملائه وأصدقائه إلى المفتى فى قضية التخابر مع قطر، وتأجيل النطق عليه بالحكم بجلسة 18 يونيو المقبل، وسط توقعات القانونيين بحصوله على المؤبد.

والتزم الرئيس السابق الصمت منذ انتهاء الجلسة وعودته الى محبسه، حيث ظل وقتاً طويلاً ملتزماً للصمت لا يتحدث مع أحد، شارد الخيال، وكأنه يسترجع ذكريات زمن القصر عندما كان يحكم الإخوان البلاد، وأسرار لقاءاته مع عشيرته وأعضاء مكتب الارشاد وما آل اليه مصيره.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قررت إحالة 6 متهمين فى قضية "التخابر مع قطر"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، لاتهامهم بالحصول على التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وتسليمها إلى قطر، كما قررت تأجيل النطق بالحكم لجلسة 18 يونيو المقبل.

وقالت المحكمة فى منطوق قرارها، إنه بعد الاطلاع على المادة 331 الفقرة الثانية من قانون العقوبات، قررت المحكمة إحالة أوراق كلا من أحمد عفيفى(محبوس - منتج أفلام وثائقية) ومحمد كيلانى(محبوس - مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) وأحمد إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) وأسماء الخطيب(هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) وعلاء سبلان(هارب – أردنى الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) وإبراهيم هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية)، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى بشأن إعدامهم، وتحديد جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم على باقى المتهمين.

كانت الأجهزة الأمنية قد أحضرت المتهمين وتم إيداعهم داخل قفص الاتهام، عدا الرئيس المعزول محمد مرسى الذى تم وضعه فى حجز المحكمة لحين بدء الجلسة، وفور انعقاد الجلسة تم وضع "مرسى" مع باقى المتهمين، وسمحت المحكمة بحضور أهالى المتهمين، وصعدت هيئة المحكمة إلى المنصة التى تلت قرارها السابق.

ـ بالفيديو والصور.. "مرسى" ينجو من حبل المشنقة بقضية "التخابر مع قطر".. المحكمة تحيل 6 متهمين للمفتى.. وتحدد جلسة 18يونيو للنطق بالحكم.. قانونيون يرجحون معاقبة "المعزول" بالمؤبد.. ومحاميه:واثق فى براءته