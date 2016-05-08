بالصور.. المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق تحتفل بعيد العمال

نظمت المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق احتفالا بمناسبة عيد العمال بالتعاون بين جمعية المستثمرين وبيت ثقافة القنطرة شرق فى حضور نواب مجلس الشعب وقيادات مجلس المدينة ومدير الإدارة التعليمية وبحضور النائب عصام سعد منسى والنائب علاء العساسة عضو مجلس الشعب عن المنزلة والدقهلية ومحمد عبد الوهاب رئيس جمعية المستثمرين ومنيب فياض مدير بيت الثقافة ومحمد عباس مدير الإدارة التعليمية بالقنطرة شرق وممدوح خفاجة وعلاء ناجى نائبا عن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق و أحمد السيد رئيس نادي أدباء القنطرة شرق و شيرين معيقل ممثلة مركز الإعلام بالقنطرة شرق وعدد من الشعراء والمبدعين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع.

وتم تكريم عدد من عمال وفنيين المصانع بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق وتضمن الحفل فقرات من الأشعار الوطنية والاغانى على أنغام السمسمية لفرقة قصر الثقافة للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيى مولر وقدم الحفل الشاعر أحمد إسماعيل.

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