محافظ كفرالشيخ: تحصيل مستحقات الدولة وتنفيذ الحجز الإدارى

ناقش اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، مساء أمس السبت، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، إجراءات تحصيل المستحقات المالية لأملاك الدولة وإيرادات الأموال العامة، وإجراءات تنفيذ الحجز الادارى للمتخلفين عن السداد، بحضور محمد الصيرة السكرتير العام للمحافظة، ومساعدين المحافظ لمناطق وسط وشرق وغرب كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى الإيرادات بجميع مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ كفرالشيخ برؤساء المراكز والمدن، ومديرى الإيرادات بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم تفعيل القانون لتنشيط تحصيل الإيرادات المستحقة للمحافظة، وذلك لتنمية وتعظيم مواردها الذاتية.

وشدد المحافظ على تحصيل الإيرادات، وتوحيد دفاتر التحصيل، وإصدار أوامر الحجز الإدارى ضد المتخلفين عن السداد بداية من اليوم الأحد، لافتاً أن سقوط القضايا بالتقادم لا يسرى على الأموال العامة ؛ حتى لوكان ذلك بالوفاة طبقاً للقانون.

- بالصور.. ميناء البرلس يستعد لاستقبال سفن مشحونات شركة الكهرباء العملاقة

>