وفاة سائح روسى بأحد فنادق الغردقة بأزمة قلبية

توفى سائح روسى الجنسية بإحدى المستشفيات الخاصة بالغردقة بعد نقله إليها بعد تعرضه لأزمة قلبية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العقيد شريف كرم رئيس مباحث السياحة بالبحر الأحمر إخطارا من أحد فنادق منطقة الكورنيش بالغردقة يفيد نقل سائح روسى الجنسية يدعى إلكسندر باركوف 62 عاما إلى مستشفى السلام الدولى، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة لقى على إثرها مصرعه داخل المستشفى.

علي الفور قام الرائد وليد عبد الرحيم وكيل مباحث السياح بالانتقال إلى محل الواقعة وتبين وفاة السائح داخل المستشفى وبسؤال زوجته تبين تعرضته لأزمة قلبية، وأنه قد أجرى عملية تركيب دعامة بالقلب من قبل، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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