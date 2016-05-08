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ننشر أسماء المقبولين للترشح لعمادة 4 كليات بجامعة الإسكندرية

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ننشر أسماء المقبولين للترشح لعمادة 4 كليات بجامعة الإسكندرية ننشر أسماء المقبولين للترشح لعمادة 4 كليات بجامعة الإسكندرية
أعلن الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس لجنة اختيار العمداء، فى بيان الجامعة اليوم، عن أسماء المقبولين للترشح لمنصب عمداء كليات الحقوق والطب والتجارة والتمريض.

وفى كلية الحقوق تم قبول ترشح الدكتور عصام أنور سليم، والدكتور طلعت محمد دويدار والدكتور إبراهيم عبد العزيز خليفة، والدكتور امين مصطفى السيد ، وبالنسبة لكلية الطب تم قبول ترشح الدكتور هشام سعد كوزو، والدكتور عادل على رمضان والدكتور محمد هشام عبد المنعم والدكتور أحمد عبد العظيم الطنطاوى والدكتورة مها عبد الحميد غانم والدكتور أحمد محمد عثمان والدكتور سمير شعبان عرابى.

وفى كلية التجارة تم قبول ترشح الدكتور شحاتة السيد شحاتة، والدكتور سمير كامل عيسى والدكتور محمد عمر ابو دوح، والدكتور يحيى عبد الغنى أبو الفتوح، والدكتور السيد عبد اللطيف الصيفى، وبالنسبة لكلية التمريض تم قبول ترشح الدكتورة نورا أحمد بسيونى والدكتورة مها عادل سالم.

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