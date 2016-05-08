مرتضى يوجه رسالة ليول عبر في الجول ويؤكد: 3 مباريات صعبة تنتظر الأهلي

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة إلى مارتن يول المدير الفني للأهلي عقب نهاية مباراة المارد الأحمر أمام دجلة ووصول فارق النقاط إلى 8.

الزمالك فاز على غزل المحلة بثنائية مقابل لاشيء في الجولة الـ27 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الأهلي خسر في الوقت القاتل أمام وادي دجلة ليتقلص الفارق مع الزمالك إلى 8 نقاط. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور لـFilGoal.com: "أريد أن أقول رسالة إلى مارتن يول بسبب تصريح "المخدة".

وأضاف " الله لا يحب كل مختال فخور".

وأكمل حديثه قائلا: "لماذا قال تلك التصريحات، لا يوجد ذلك في كرة القدم والرياضة، لابد من اللعب وبذل قصارى الجهد لأخر دقيقة في الدوري".

وكان مارتن يول قد أكد بعد فوز فريقه على حرس الحدود أنه "سنواجه الزمالك والإسماعيلي في حالة الفوز في الثلاث مباريات المقبلة". قبل أن يؤكد تصريحاته من جديد بعد الخسارة أمام دجلة. (طالع التفاصيل)

تقليص الفارق

وتطرق رئيس نادي الزمالك في حديثه مع FilGoal.com عن تقليص الزمالك للفارق قائلا: "الزمالك حصد 6 نقاط يوم السبت. فاز على المحلة والأهلي خسر. كأننا حصدنا 6 نقاط".

وتابع "الدوري مازال في الملعب وسعيد بما قدمه محمد حلمي حتى الآن".

وعن المباريات المتبقية للأهلي، قال مرتضى منصور: "الأهلي لدية 3 مباريات غاية في الصعوبة سيفقد فيها النقاط".

وأوضح "أسوان والإسماعيلي والمصري. إلى جانب 3 نقاط أمام الزمالك".

رسالة للاعبي الزمالك

وحرص مرتضى منصور على توجيه رسالة إلى لاعبي الزمالك قائلا: "حافظوا على إرادة النصر".

وأتم "الدوري مازال في الملعب ولابد من استمرار قتالنا والمحافظة على إرادتنا للحظة الأخيرة".