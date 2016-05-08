تكليف قيادات جديدة لإدارات وأقسام بلدية المجمعة

​أصدر رئيس بلدية محافظة المجمعة الجديد مسفر بن غالب الضويحي عددا من القرارات الإدارية، بتكليف عدد من القيادات الجديدة لإدارات وأقسام البلدية، بهدف رفع مستوى الأداء والارتقاء بالخدمات التي تقدمها البلدية. وشملت هذه القرارات تكليف علي بن ناصر البرغش مديرا لإدارة الخدمات وخالد صنات الذيابي مديرا لإدارة شؤون الموظفين وعبدالعزيز بن عبدالله المويس مديرا لإدارة المتابعة ونائل ابراهيم الحقيل مشرفا على التخطيط والتطوير بالإضافة الى عمله رئيسا لمركز المعلومات والحاسب الآلي ومساعد بن تركي الغدير مديرا لإدارة العلاقات العامة والإعلام وماهر شائع الشائع رئيسا للنظافة وعبدالرحمن بن محمد السيف رئيسا للأمن والسلامة وم. طلال بن علي الشريف نائبا لرئيس المشروعات.

وبارك الضويحي للمكلفين بالإدارات والأقسام مناصبهم الجديدة أملا أن يكونوا عند مستوى التطلعات ويسهموا في دفع عجلة العمل في البلدية الى المزيد من العطاء للوطن والمواطن.