مؤسسة اليمامة الصحفية تصرف 40٫500 مليون ريال أرباحاً عن العام 2015

عقدت الجمعية العمومية لمؤسسة اليمامة الصحفية اجتماعها السنوي (السابع والخمسين) بقاعة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان بمقر المؤسسة برئاسة معالي الدكتور رضا محمد سعيد عبيد رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية بحضور الأستاذ علي بن محمد القحطاني ممثل وزارة الثقافة والإعلام.

وفي بداية الإجتماع، رحب د. رضا عبيد بالحضور منوهاً بالمكانة ومستوى الكفاءة والقدرة التي لازالت تحتلها المؤسسة وسمعتها الكبيرة في الوسط الإعلامي، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تُبذل للحفاظ على المكانة المميزة للمؤسسة، ونقل د. عبيد في مستهل كلمته تحيات وتقدير كافة أعضاء الجميعة العمومية لمؤسسة اليمامة الصحفية لمعالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والاعلام.

وتم خلال الاجتماع المصادقة على الميزانية العمومية المنتهية في 2015/12/31، وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

كما انتخبَ أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع مجلس إدارة جديداً لمؤسسة اليمامة الصحفية لمدة ثلاث سنوات للأعوام (2016-2017-2018)، على النحو التالي:

معالي الدكتور رضا محمد سعيد عبيد «عضواً»، الأستاذ تركي بن عبدالله السديري «عضواً»، الأستاذ منصور بن محمد بن سلطان «عضواً»، الأستاذ أحمد بن حمد الهوشان «عضواً»، الأستاذ خالد بن محمد الحميدي «عضواً»، الأستاذ خالد بن فهد العريفي «عضواً»، بالإضافة إلى عضوية كل من: الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الذكير «المدير العام»، والأستاذ سليمان بن تركي العصيمي «رئيس تحرير جريدة الرياض المكلف»، والأستاذ فهد بن راشد العبدالكريم «رئيس تحرير مجلة اليمامة».

وقد عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول وأقر ترشيح د.رضا محمد سعيد عبيد رئيساً لمجلس الإدارة في دورته الجديدة.

ووافقت الجمعية على توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية تقدر بمبلغ (40.500.000) أربعين مليوناً وخمس مئة ألف ريال وتمثل ما نسبته 25% من رأس مال المؤسسة، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العمومية، وتم كذلك التصويت على استمرار المحاسب القانوني (برايس وترهاوس كوبرز PWC).

هذا وقامت المؤسسة بصرف مرتب شهر لجميع منسوبيها في نهاية السنة المالية 2015 تقديراً لجهودهم خلال العام الماضي التي أسهمت في تواصل نجاحات المؤسسة وريادتها، حيث شهد العام 2015 عدداً من المنجزات في جميع إدارات المؤسسة إضافة إلى مواصلة أعمال التحديث والتطوير في إدارات التحرير والإعلام الإلكتروني والأقسام الفنية والمطابع، وكذلك الأقسام التسويقية والإدارية.

يذكر أن مؤسسة اليمامة الصحفية تنفرد بين المؤسسات الصحفية بسياسة تمكين الصحفيين المتفرغين من المشاركة في ملكية المؤسسة من خلال عضويتهم في الجمعية العمومية للمؤسسة، ومنحهم أسهماً وأحقية في الأرباح والتصويت في الجمعية العمومية حيث يبلغ عدد الصحفيين والصحفيات في الجمعية العمومية 48 عضواً وعضوة.

ويحصل جميع منسوبي المؤسسة على مزايا سنوية متعددة تشمل بدل السكن ومكافأة نهاية العام المالي إضافة إلى تلقيهم وأسرهم تأميناً صحياً، وتشمل المزايا كذلك زيادة سنوية لجميع المحررين والكوادر الفنية والإدارية.

د. رضا عبيد مترأساً الاجتماع

أحمد الهوشان، د. رضا عبيد، تركي السديري وسليمان العصيمي

الزميلان رئيس تحرير «الرياض» المكلف ورئيس تحرير مجلة اليمامة

خالد الحميدي، منصور بن محمد بن سلطان وعبدالرحمن الذكير

خالد العريفي، د. أحمد الجميعة وناصر القرعاوي

د. عبدالمحسن الداود، سالم الغامدي، هاني الغفيلي وعبدالعزيز المزيني

د. عبدالله الجحلان، صالح الصويان وطارق القرعاوي

الذكير، الهوشان ود. عبيد خلال الاجتماع

أيمن الحماد، هاني وفا، حمود الرميح ونزار الحيدر

علي القحطاني ممثل وزارة الثقافة والإعلام مع الزميلين د. أحمد الجميعة

وهاني وفا خلال فرز نتائج التصويت على مجلس الإدارة الجديد

سعد السويحلي، محمد الغنيم ومنصور علي أحمد

سعد الحميدين، سلطان البازعي وخالد العويد

علي القحطاني يعلن نتائج التصويت

على عضوية مجلس الإدارة الجديد

خالد الربيش وحمد العسكر

أحمد السويلم، جمال القحطاني، ياسر البريكان، محمد الزيد ومحمد النوفل

خالد العريفي يدخل في عضوية مجلس الإدارة في التشكيل الجديد