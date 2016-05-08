وداعا لتلف الأطعمة.. باحثون يستخدمون الحرير كمادة حافظة للفواكه

يخسر المزارعون حول العالم نصف محاصيل الفاكهة والخضراوات، ويرجع ذلك أساسا إلى تلفها السابق لأوانه، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة.

وقد أثبت فريق من الباحثين بجامعة تافتس الطبية أن الفواكه يمكن أن تبقى طازجة لأكثر من أسبوع دون التبريد إذا تم تغليفها بالحرير.

وأشار الباحثون إلى أن هذا النهج يعد بديلاً واعداً للحفاظ على الأطعمة الحساسة باستخدام مادة مشتقة بشكل طبيعى من الحرير تسمى "فبروين"، وهى بروتين غير قابل للذوبان لديه قدرة فائقة على تحقيق الاستقرار وحماية المواد من التحلل.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بالتقاط ثمرة من الفراولة وغمسها فى بروتين فبروين المشتق من الحرير، مع تكرار عملية الطلاء حتى أربع مرات، ثم تعريضها إلى بخار الماء، حتى يصل الطلاء إلى سمك 27-35 ميكرون، ثم تم تخزين الفراولة فى درجة حرارة الغرفة.

وقارن الباحثون بين الفراولة المحفوظة بخيوط الحرير والأخرى المجمدة مع مرور الوقت لمدة سبعة أيام، ووجد الباحثون أن الفراولة المغلفة بالحرير لا تزال نضرة وجيدة، فى حين الفراولة الأخرى المجففة أو المجمدة تغير لونها، ويرجع ذلك إلى إبطاء تنفس الفاكهة وبالتالى منع البكتيريا والميكروبات. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الامريكى “Medical News Today”، وذلك فى السابع من شهر مايو الحالى.

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