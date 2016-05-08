إعادة هيكلة مجلس الوزراء لتحقيق رؤية «2030» من أجل مستقبل زاهر وتنمية مستدامة

صدر يوم أمس بيان عن الديوان الملكي أكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- ومن بعد أبنائه البررة، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين ـ وفقه الله ـ هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

دمـج «الميـاه والـزراعـة» و«العمـل والشـؤون الاجتـمـاعيـة» وإلحـاق «الاستثمـار» بـ«التجارة» وإضافة العمرة إلى وزارة الحج.. ونقل مسؤوليات المنافذ إلى الجمارك

وامتداداً لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

وزارة للطاقة والصناعة والثروة المعدنيـة يقودها الفالـح.. وتسليـم الربيعـة حقيبـة الصحـة.. وبنتن للحـج والعمـرة.. والقصبـي للتجـارة والاستثمـار.. والحمـدان للنقـل

فقد صدر أمس عدد من الأوامر الملكية الكريمة شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين.

استحداث هيئـات عـامـة للرياضـة والترفيه والثقـافـة

وقضت الأوامر الملكية بإلغاء «وزارة المياه والكهرباء»، وتعديل اسم «وزارة التجارة والصناعة» ليكون «وزارة التجارة والاستثمار»، وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية» ليكون «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية»، وتعديل اسم «وزارة الزراعة» ليكون «وزارة البيئة والمياه والزراعة»، وتعديل اسم «وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» ليكون «وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد»، وتعديل اسم «وزارة الحج» ليكون «وزارة الحج والعمرة»، وقضت الاوامر الملكية بدمج وزارتي «العمل» و»الشؤون الاجتماعية» في وزارة واحدة باسم «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية».

وتعديل اسم «الرئاسة العامة لرعاية الشباب» ليكون «الهيئة العامة للرياضة»، وقضت الأوامر الملكية بإنشاء «هيئة عامة للترفيه»، و«هيئة عامة للثقافة»، ونقل مسؤوليات المنافذ للجمارك.