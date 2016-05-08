منتدى دبي العالمي للمشاريع ينطلق أكتوبر المقبل

تنظم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، الدورة الثالثة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر المقبل، تحت شعار (استشراف المستقبل)، وذلك تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية من المنتدى، التي شهدت إطلاق جائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع.

وأكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع يأتي في إطار حرص مدينة دبي للعب دور محوري في ريادة مسيرة التطوير والتنمية في المنطقة، وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها على أسس علمية سليمة، ووفق أرقى المعايير والممارسات .

برنامج المنتدي

وقال: حققت الدورة الثانية للمنتدى نجاحاً كبيراً، من حيث التنظيم الجيد والدقيق، والحضور الكبير، الذي تجاوز 1500 مشارك من 28 بلداً، بزيادة قدرها 17% عن الدورة الأولى، وكذلك التنوع في المواضيع والفعاليات والأنشطة التي أقيمت خلال فترة المنتدى التي ناقشت محاور إدارة المشاريع الهندسية والإنشائية، إضافة إلى إدارة المشاريع في المجالات الفنية والرياضية والطاقة والاستدامة.

وأضاف: بناءً على نتائج المُسوحات واستطلاع آراء المشاركين وتحليـل المخرجات والتوصيات المستخلصة مـن عملية إدارة وتنظيـم الدورة الثانية للمنتدى، تم اعتماد شعار (استشراف المستقبل) عنواناً رئيساً للنسخة الثالثة من المنتدى.

4 حلقات

وأوضح مطر الطاير أنه تم تقسيم محاور المنتدى إلى أربع حلقات نقاشية، وست جلسات متزامنة، وخمس دورات تدريبية متخصصة، حيث ستتناول الحلقات النقاشية مواضيع إدارة المشاريع في مجال الاستدامة، ومدن المستقبل، وإدارة المشاريع في البرامج الأكاديمية (إدارة المعرفة)، ورواد الأعمال، فيما خصصت الدورات التدريبية لمواضيع إدارة الجداول الزمنية للمشاريع، وإدارة تكاليف المشاريع، وإدارة جودة المشاريع، وإدارة مخاطر المشاريع، وتحليل الأعمال، أما الجلسات المتزامنة فتتناول مواضيع الحوكمة وإدارة المشاريع المؤسسية، والقيادة في بيئة متعددة الثقافات، وتحقيق الاستفادة من المشاريع، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشاريع العملاقة، وإدارة المواهب .

المدن الذكية

قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة (إعمار العقارية): يقدم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع منصة استثنائية لتسليط الضوء على مشاريع البنى التحتية عالمية المستوى، التي يجري تطويرها في المدينة، بما ينسجم مع خطة دبي 2021، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالتزامن مع الاستعدادات المستمرة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي.

وأضاف: تحرص «إعمار» على دعم هذه الرؤى التنموية الطموحة عبر مشاريعها العملاقة التي يجري تطويرها، وفق أعلى معايير الجودة على المستويات كافة، وإنه انطلاقاً من مكانتها الرائدة في تطوير مجمعات متكاملة تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني، تعتمد «إعمار» أفضل الممارسات في تصميم المشاريع وتنفيذها وإدارتها، وهو ما أثمر عن تطوير مشاريع أصبحت معالم دولية بكل المقاييس ومدعاة فخر واعتزاز أهل المدينة.

تميز دبي

أعرب سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سروره، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في تنظيم الدورة الثالثة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، لتكون دبي في الصدارة دائماً من خلال مبادرات خلاقة وإنجازات مبدعة، ومشاريع متفردة حققت لها السبق، وجعلتها على قمة المقارنات المعيارية ومؤشرات الأداء العالمية في مختلف المجالات، ورسخت مكانتها كونها مركزاً عالمياً في مجال المال والأعمال والسياحة والاقتصاد الأخضر.

وقال: يعكس نجاح المنتدى في دورتيه السابقتين واستقطابه عدداً من الشخصيات العالمية المرموقة تميز دبي وتفردها في مجالات التخطيط الحضري ومكانتها مركزاً لإدارة المشاريع، ودليلاً على أن دبي بما تمتلكه من حلول متكاملة بمستويات عالمية، هي المكان الأنسب والمفضل لاستضافة مثل هذا المنتدى العالمي المهم.

وأضاف: إن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع رسّخ مكانته خلال العامين الماضيين منصة عالمية لطرح أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار وإبداعات تسهم في التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى، مشيراً إلى أن حرص الهيئة على المشاركة في تنظيم المنتدى بتعميم أفضل الممارسات في مجال إدارة المشاريع .

مليونا درهم

شهدت الدورة الثانية إطلاق جائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع، التي تبلغ القيمة الإجمالية لمجموع فئاتها مليوني درهم.

تتوزع الجائزة لثلاث فئات، الأولى فئة الأفراد وتبلغ قيمة جوائزها 30 ألف دولار، وتنقسم إلى قسمين هما جائزة مدير المشاريع المبتكر، وجائزة مدير مكتب إدارة المشاريع المبتكر، والفئة الثانية هي فئة الفريق المبتكر، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف دولار، الفئة الثالثة هي الأفكار المبتكرة في المؤسسات، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الفئة 450 ألف دولار، وتتوزع على ثلاث جوائز هي: الفكرة المبتكرة في إدارة المشاريع: (100 ألف دولار)، والفكرة المبتكرة في إدارة البرامج: (150 ألف دولار)، والفكرة المبتكرة في إدارة محافظ المشاريع: (200 ألف دولار).