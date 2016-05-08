منتدى الإعلام العربي رؤية إنسانية بملامح مبتكرة

كشفت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي بعد أيام من إعلان الأجندة الكاملة لجلساته عن تفاصيل فعاليات دورته الخامسة عشرة والمقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد غد ولمدة يومين في مركز دبي التجاري العالمي، والتي من المنتظر أن يصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من 2000 شخصية بارزة من كُتَّاب ومفكرين وقيادات إعلامية وثقافية من داخل الدولة ومختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وتتضمن فعاليات الدورة الـ15 من المنتدى طيفاً واسعاً من الأنشطة الموزعة ضمن «الممشى الإعلامي» والذي تمت مضاعفة مساحته هذا العام إلى 6000 متر مربع بما يوازي ثلاثة أضعاف مساحته العام الماضي، لكونه بات يمثل مكوناً رئيساً من مكونات المنتدى ومنذ استحداثه في الدورة الماضية والتي تتيح للمشاركين والحضور توسيع دائرة الحوار من خلال سلسلة من ورش العمل واللقاءات والحوارات والمنصات التي ستستضيف مجموعة منوعة من الفعاليات ضمن أجواء ذات طابع خاص من الأريحية وبعيداً عن النموذج التقليدي للمؤتمرات والمنتديات الدولية الرسمية.

محاور

وقالت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، إن المنتدى هذا العام لن يكون مختلفاً فقط من ناحية المحور الرئيس الذي ستدور حوله المناقشات، وهو «الإعلام.... أبعاد إنسانية» ولكن أيضاً في الفعاليات المصاحبة، وكذلك التصميم العام لمقر المنتدى، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هوية الحدث ويعبر بصورة غير مباشرة عن رسائل يود المنتدى أن يتشاركها مع الحضور، مع الحرص الدائم على التجديد المستمر في المنتدى سواء من ناحية الشكل أو المضمون، مشيرة إلى أن المنتدى، وكما هو عادته دائماً، يستلهم تصميمه من أحد المجالات التي تركز عليها دولة الإمارات في توجهاتها التنموية المستقبلية، حيث اختارت اللجنة التنظيمية المنتدى «الاستدامة» لتكون السمة الغالبة على تصميم مقره هذا العام.

وأضافت أن مضمون الحدث أيضاً لن يكون أقل تميزاً عن الشكل فالنقاش الذي يثيره المنتدى لا يقتصر فقط على الجلسات في قالبها التقليدي، ولكن تم تطوير إطارها العام ضمن أشكال ومكونات عدة من خلال «الممشى الإعلامي» الذي سيضم العديد من الأنشطة وسيمنح مساحة كبيرة للعديد من المؤسسات الإعلامية لتقديم برامجها سواء عبر البث الحي أو المسجل من موقع المنتدى، ليصبح المنتدى أقرب ما يكون إلى احتفالية إعلامية متكاملة.

وعن الإطلالة الجديدة للمنتدى، قالت منى المرّي إنها تعكس روحه المتجددة دائماً ومدى الحرص على توفير أجواء مشجّعة على ابتكار أفكار غير تقليدية تعزز أهداف اللقاء السنوي، وتمنح المشاركين فيه فرصة الإبداع في تلك الأفكار لاسيما وأنهم يمثلون نخبة القائمين على العمل الإعلامي في المنطقة، معربة عن تقديرها لكل الجهد المبذول من فريق العمل سواء في تحديد مجمل الفعاليات أو التصور الكامل لتصميم المقر، مشيدة بالتعاون الكبير من جانب كافة شركاء المنتدى من أجل تقديم دورة متميزة.

ورش عمل

وسعياً لتمهيد السبل الكفيلة بالتعريف بالوسائل والأدوات المتعلقة بتطوير قدرات وصقل مهارات العاملين في القطاع الإعلامي والمعنيين به في المنطقة العربية، تتضمن الدورة الخامسة عشرة من منتدى الإعلام العربي، مجموعة من ورش العمل المتخصصة التي تقدمها نخبة من أرقى المؤسسات الإعلامية العالمية مثل «سكاي نيوز عربية»، و«رويترز»، و«بلومبرغ»، إضافة إلى كبرى المنصات الإلكترونية مثل «غوغل»، و«يوتيوب»، و«تويتر» و «فيسبوك» وورشة إضافية ذات طابع علمي توضح الكيفية التي يمكن بها تبسيط الإعلام للعلوم المعقدة وتقريبها إلى عامة المتلقين من غير المتخصصين، وسيقدمها «مركز محمد بن راشد للفضاء».

وتتناول طيفاً واسعاً من الموضوعات التي تغطي أهم وأحدث المتغيرات في الشأن الإعلامي سعياً إلى تحقيق أعلى مستويات المهنية، وصقلاً لخبرات وقدرات العاملين في المجال الإعلامي في شتى بلدان العالم العربي بما يمكنهم من الاطلاع على أحدث الاتجاهات التي يشهدها مجال الإعلام من خلال التواصل مع باقة من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة المهنية والخبرة.

وتنقسم ورش العمل هذا العام إلى قسمين يُركز أولها على الطرق والوسائل الهادفة إلى تحسين الممارسات والأساليب التي تقود إلى إعلام متميز من خلال تبني طرق مبتكرة قادرة على تطوير القدرات الشخصية للفرد والعمل المؤسسي ككل، ويشارك في تقديم هذا القسم سكاي نيوز عربية، ورويترز، وبلومبرغ، وتناقش خلالها بالبحث والتحليل موضوعات ووسائل مهمة لصياغة واقع إعلامي أفضل يحمل لواءه كوادر مؤهلة ومدربة على أعلى المستويات متناولة موضوعات شتى بداية من مراحل صناعة المادة الإخبارية، وأهمية البناء اللغوي للمحتوى الإعلامي وصولاً إلى تحليل الأدوار ضمن منظومة العمل الإعلامي وشرح مواصفات ومهام كل عنصر فيها.

منصات

ويُلقي القسم الثاني من ورش العمل الضوء على الطرق والاستخدامات المثلى للمنصات الإلكترونية بغية تسخيرها لتعزيز الرسائل الإعلامية وتقديمها للمتلقي بشكل أكثر ابتكاراً بما يتماشى مع الواقع الجديد الذي كرسته هذا المنصات بعد أن فرضت نفسها على الساحة وذلك لاستطلاع مستقبل الإعلام في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة، ويشارك في تقديم هذا القسم «غوغل»، و«يويتوب»، و«تويتر» و«فيسبوك».

توقيع الكتب

وسيتضمن المنتدى كذلك أربع فعاليات لتوقيع أربعة مؤلفات لكُتَّاب وإعلاميين عرب بارزين، وذلك في إطار التقليد السنوي الذي دأب عليه المنتدى منذ سنوات، وتستضيفه منصة «نادي دبي للصحافة» خلال فترة انعقاد اللقاء الإعلامي الأكبر من نوعه في المنطقة.

وستتضمن فعاليات المنتدى في أول أيامه، حفل توقيع كتاب للإعلامي السعودي تركي الدخيل بعنوان «هشام ناظر سيرة لم ترو»، والذي تناول فيه سيرة هشام بن محي الدين ناظر، وزير النفط السعودي الأسبق، الذي ختم حياته المهنية، سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، وكذلك حفل توقيع كتاب «الغربية طائر بثمانية أجنحة» للكاتب الإماراتي علي أبو الريش، الحاصل على جائزة أفضل كتاب إماراتي مطبوع عن الإمارات في معرض الشارقة الدولي للكتاب خلال دورة العام الماضي. ويسرد تاريخ المنطقة الغربية في أبوظبي والمناطق التابعة لها.

أما اليوم الثاني، فيشهد توقيع كتابين آخرين أولهما للإعلامي اللبناني زافين قيومجيان يحمل عنوان «اسعد الله مساءكم»، الذي يسجل فيه انطباعات حول كنوز الأرشيف الموثَّقة لأغنى اللحظات التي عاصرها الكاتب في أوائل التسعينات، وإعادة مئات الوجوه والبرامج والذكريات إلى الواجهة من جديد تحية لهم وإنجازاتهم، والثاني رواية بعنوان «غرفة واحدة لا تكفي» للكاتب الإماراتي سلطان العميمي، والتي تطرح العديد من الأسئلة حول قضايا الكتابة والتأليف والحكايات الشعبية والميثولوجيا.

استوديو «يوتيوب»

ويستضيف استوديو «يوتيوب» ضمن الممشى الإعلامي للمنتدى، مجموعة من البرامج التي يقدمها عدد من المشاهير على الموقع، حيث يقدم عمر حسين، مقدم برنامج «الحق ينقال»، الملقب بـ«ترند السعودية» حلقة خاصة عن المنتدى، كما يقدم فهد البتيري، مقدم البرنامج الحواري الكوميدي «لا يكثر» تغطية متنوعة حول الأبعاد الإنسانية لفعاليات وبرنامج المنتدى، أما هادي الشيباني، المشهور بلقب «محامي الشباب» وصاحب برنامج «ختم» على «يوتيوب»، فسيناقش خلال ورشة خاصة القضايا السلبية والإيجابية في عالم وسائل التواصل الاجتماعي.

ويطرح عبدالله القصاب، مقدم في قناة خرابيش، عدة موضوعات للنقاش على حضور المنتدى، كما يعرض علي الحميدي، مقدم برنامج «أشكل 405» نهضة دبي، والروابط القوية بين الشعبين السعودي والإماراتي، ويجري لقاءات خاصة مع ضيوف المنتدى، ويقدم خالد الفراج، مقدم برنامج «نص الجبهة» ورشة بعنوان «الأفلام السينمائية حول العالم العربي».

برامج مميزة

وضمن فعاليات المنتدى هذا العام يقوم الإعلامي علي نجم، بتسجيل حلقة لبرنامج «ريفرش» على إذاعة مارينا اف ام الكويتية، حيث اعتاد نجم طرح مواضيع مختلفة على مستمعيه يتمحور أغلبها حول المواقف الإنسانية اليومية لهم، وسيقوم الإعلامي حمد العلي، بتسجيل فقرة لبرنامجه «حمد show»الذي يعرض على قناة الرأي الكويتية من داخل أروقة المنتدى، و«حمد شو» هو برنامج اجتماعي ترفيهي، يعالج قضايا المجتمع من خلال طابع فكاهي إيجابي، كما سيقوم الإعلامي هادي الشيباني، بتقديم فقرة خاصة لبرنامج «دوت شباب» الذي يعرض على قناة MBC.

ركن السينما

كما تشمل فعاليات المنتدى هذا العام «ركن السينما» الذي يُعرّض من خلاله مجموعة من الأفلام الوثائقية، عبر شاشة ضخمة تم تثبيتها في ساحة «الممشى الإعلامي» لمتابعة أحدث التقنيات المتبعة في عالم الأفلام الوثائقية، وذلك في أحدث إضافة للمنتدى الذي لم يسبق له أن يتضمن عروضاً من هذا النوع، وإمعاناً في توسيع دائرة نشاطه وتقديم جرعة مكثفة من المضمون الإعلامي المميز.

حديقة التأمل

ومن بين الفعاليات التي يتضمنها المنتدى وروعي فيها تقديم خدمات يخرج من خلالها المشاركون قليلاً عن أجواء النقاشات المهنية وما تتطلبه من تركيز عال، يقدم المنتدى هذا العام فعالية «حديقة التأمل» وهي عبارة عن مساحة خصصها المنتدى في «الممشى الإعلامي» محاطة بمساحات - خضراء من كل جانب لمساعدة جانب من الحضور على الخروج لدقائق من الأجواء المهنية والاسترخاء لالتقاط الأنفاس لمعاودة المشاركة من جديد بعد الحصول على قسط من الراحة بالاستلقاء على مقاعد مريحة والاستماع إلى موسيقى هادئة تساعد على الاسترخاء وكذلك جلسات استنشاق الأوكسجين التي تساعد بصورة كبيرة على استعادة النشاط وغيرها من الخدمات التي من المنتظر أن تلقى إقبالاً من المشاركين خاصة بعد قضاء فترات طويلة في الحديث والنقاش.

لقاءات تفاعلية

وسيكون ضيوف «الممشى الإعلامي» على موعد أيضاً مع مجموعة من الشباب الذين برزوا على ساحة مختلف وسائل الإعلام الجديد، بهدف تضافر الفعاليات في خلق مناخ إبداعي متميز، يزيد المناسبة ثراءً، ولتسهم في توسيع دائرة الحوار واللقاء بين الضيوف والمشاركين، حيث ستشكل «الممشى» فرصة مثالية للالتقاء زوار المنتدى بنجوم عرفوهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو، والعديد من المواقع الأخرى.

ومن الأنشطة التي سيحتضنها الممشى الإعلامي المنصة الخاصة بمعرض «إكسبو 2020» والتي ستتاح من خلالها معلومات مستفيضة حول أكبر معارض العالم وأعرقها والذي من المنتظر أن يستقطب مع انعقاده في دبي مطلع العقد المقبل نحو 25 مليون زائر 75% من خارج الدولة، في حين ستشمل دورة هذا العام من منتدى الإعلام العربي العديد من الخدمات التي ستفاجئ الحضور وتستقطب اهتمامه.

موانئ دبي

وبإمكان زوار «الممشى الإعلامي» زيارة منصة موانئ دبي العالمية الشريك الاستراتيجي للدورة الخامسة عشرة للمنتدى، والاطلاع من خلالها على حقائق ممتعة عن عمل الحاويات، وورشتي عمل إحداها تحت عنوان «أسرار من محطات الحاويات» والثانية تحت عنوان «كيف تغيرت الحاويات في العالم»، كما ستعقد المنصة مؤتمراً صحافياً لإطلاق برنامج التعليم العالمي الممنوح للطلبة الإماراتيين.

وخصصت اللجنة التنظيمية للدورة الخامسة عشرة لمنتدى الإعلام العربي مركزاً إعلامياً ذا تصميم فريد ومتميز يوفر كافة الإمكانات التي تمكن ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية من القيام بعملهم على النحو الأمثل في بيئة إعلامية مريحة ومبتكرة على كافة الأصعدة، حيث سيوفر المركز الملخصات الصحافية الوافية لنقاشات جميع الجلسات، علاوة على الأخبار الصحافية المتعلقة بالفعاليات المصاحبة والمشمولة بالصور الفوتوغرافية للجلسات والضيوف والفعاليات، ما يمثل عنصراً مهماً من مكونات منظومة الخدمات التي يوفرها المنتدى وتسعى اللجنة التنظيمية من خلاله لتيسير مهمة الإعلاميين وإمدادهم بمختلف أشكال الدعم اللازمة للقيام بمهامهم، بالإضافة إلى توفير مختلف التجهيزات التقنية لضمان سير العمل بسهولة كاملة وبما يلبي جميع الاحتياجات لممثلي وسائل الإعلام خلال يومي المنتدى.

وسيقوم فريق «التواصل الاجتماعي» بتغطية كافة فعاليات وجلسات المنتدى، ببث أهم أخباره ومعلومات عن الضيوف والمتحدثين والمشاركين بما يسهم في تعزيز أعمال المنتدى وبما يدعم الأخبار والتقارير الصحافية الصادرة عنه، وفق خطة متكاملة لبث وقائع الجلسات وأهم ما تتضمنه من أفكار ونقاشات عبر منصات «تويتر» و«يوتيوب» و«انستغرام» وغيرها من المنصات التي تكفل وصول المعلومات والصور ومقاطع الفيديو بصورة فورية إلى جمهور المتلقين.

استوديوهات تلفزيونية تنقل تفاصيل الجلسات على الهواء

أعلنت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، أن الشركاء الإعلاميين للمنتدى، سيوجدون على مدار اليومين لمتابعة أدق تفاصيل الدورة الخامسة عشر، عبر استوديوهات تلفزيونية، ستنقل تفاصيل بعض الجلسات على الهواء مباشرة، إلى جانب تصوير وتسجيل العديد من اللقاءات والمقابلات الإعلامية مع شخصيات عربية وعالمية بارزة، على هامش مشاركتهم في الدورة الخامسة عشر لمنتدى الإعلامي العربي. وهو ما يعكس تقدير المؤسسات الإعلامية لدور وتأثير المنتدى في خريطة الإعلام في المنطقة، والذي بات يمثل مناسبة سنوية مهمة للقاء القائمين على العمل الإعلامي العربي لمناقشة مستجداته ومتطلبات تطويره وكيفية الارتقاء.

مشاركة الشباب

وانطلاقاً من حرصها كل عام على إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في صنع هذا الحدث الإعلامي المهم، فإن اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، قد أشركت في المنتدى هذا العام أكثر من 70 متطوعاً من أبناء وبنات دولة الإمارات، جرى توزيعهم على مختلف الأقسام والاختصاصات، للعمل جنباً إلى جنب مع فريق العمل المتطلع إلى إيصال رسالة نادي دبي للصحافة، في الارتقاء بمسيرة الإعلام العربي ودعم نمائه وازدهاره.

وكون المنتدى يمثل أحد أبرز التظاهرات الإعلامية في الوطن العربي والمنطقة، والتي تفرد سنوياً مساحة واهتماماً بالغي الأهمية، لا تقتصر إتاحة الفرصة أمام الشباب بالتطوع وتمكين مهاراتهم فقط، وإنما يسهم أيضاً في إفساح المجال أمام طلبة الإعلام لحضور الورش والجلسات، ومتابعة تفاصيل العمل الإعلامي عبر مختلف منصات وفعاليات «الممشى الإعلامي»، ذات الصلة الوثيقة والمباشرة بمخرجاتهم الجامعية الكفيلة بصقل مهاراتهم ودعم قدراتهم، بما يفتح أمامهم المجال للانخراط في مجال الإعلام.

تأهّب تام

وقام فريق عمل المنتدى بترتيب كافة الاستعدادات، لضمان استقبال ضيوف المنتدى والمشاركين، وتوفير أقصى درجات الراحة لهم، وهو هدف وضعه فريق العمل في مقدم أولوياته، سواء في ما يتعلق بالجلسات أو الفعاليات وورش العمل والمعارض، أو في أماكن إقامة الضيوف، وذلك بتقديم كافة المعلومات اللازمة حول الحدث، وتلبية كافة احتياجاتهم.

يُذكر أن «منتدى الإعلام العربي» الخامس عشر، يُقام على مدار يومي 10 و11 من مايو 2016 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة لفيف من الكتّاب والمفكرين والقيادات الإعلامية والخبراء والباحثين والمتخصصين في الشؤون الإعلامية في المنطقة والعالم، علاوة على عدد كبير من الشباب دارسي علوم الإعلام.

وتشمل قائمة أهم الشركاء الإعلاميين للمنتدى، شبكة قنوات دبي، وشركة أبوظبي للإعلام، وقناة العربية، وسي إن إن، وسكاي نيوز عربية، وصحف: البيان، والخليج، والإمارات اليوم، والاتحاد، وشبكة الإذاعة العربية، وإذاعة الأولى، ووكالة رويترز، وفيسبوك، وغوغل، وتويتر، حيث تلعب هذه المؤسسات دوراً أساسياً في إنجاح فعاليات المنتدى.

شركاء

أعلنت اللجنة التنظيمية لـمنتدى الإعلام العربي، أن «غرفة دبي» ستكون الشريك الداعم للمنتدى، و«مركز دبي للسلع المتعددة»، الشريك الماسي للدورة الخامسة عشر للمنتدى، وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق، عن أن«موانئ دبي العالمية»، الشريك الاستراتيجي للمنتدى، و«مدينة دبي للإعلام» رئيساً، و«ديوا» للاستدامة، و«اتصالات» للاتصال.