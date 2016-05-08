نهيان بن مبارك يفتتح الكنيسة الأرمنية في أبوظبي

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة مساء أول من أمس الكنيسة الأرمنية في أبوظبي، بحضور حسن يوسف سعد سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة وكيغام غريبجانيان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة ورعاة كنيسة الأرمن في أبوظبي وعدد من المسؤولين.

وقال معاليه إن هذا المبنى يؤكد أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كانت دائما ولا تزال بلد الأمن.. بلد يدين أهله بدين الإسلام الذي يدعو إلى التسامح واحترام معتقدات الآخرين، وهي من أهم الدعائم والمرتكزات التي تنطلق منها بلادنا.أفراح العامري.

من جهة أخرى حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة مساء أول من أمس حفل الاستقبال الذي أقامه معتوق حربي بن ثنية العامري بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة الرامس عامر بن قانوش العامري.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بقاعة احتفالات الهير في العين - الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من شيوخ القبائل وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع كبير من الأهل والأصدقاء.