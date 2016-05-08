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حظك اليوم برج الحمل الأحد 8/5/2016

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 8/5/2016 حظك اليوم برج الحمل الأحد 8/5/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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التعامل مع المكاسب المادية بشىء من الترفع ربما كان جيداً فى الأيام الماضية، لكن الفترة القادمة يحتاج منك أن تعمل وفقاً لمبدأ واحد فقط، أن كل شىء له مقابل ولا توجد قاعدة فى العمل تدعو إلى الترفع عن تقاضى مستحقاتك المادية، فأنت من الشخصيات التى تخجل من طلب حقوقها المهنية ومايترتب عليها من حقوق مادية ومعنوية.

على الصعيد العاطفى:
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كلماتك وحدها القادرة على إنقاذ موقفك، تتحدث عن مشاعرك لكنك لا تلمك القدرة و الجرأة للتعبير عنها، ثم تندهش من ركود العلاقة وعدم وجود خطوات جديدة فيها، حاول أن تكسر عجز لسانك وتتحدث إلى الحبيب، فالفرصة لن تعوض للتعبير عن مشاعرك تجاهه بشكل صريح وواضح، و أنت من الشخصيات التى لا تتكرر لها هذه الفرصة باستمرار.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
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وعكة صحية خفيفة قد تعيقك عن تنفيذ عدد من المشروعات التى أعددت لها من فترة كبيرة، وتذهب إلى أماكن تستجم فيه وتتغير حالتك النفسية والصحية إلى الأفضل، بعدما تتخلص من قدر كبير من توترك ومشاعر الضغط النفسى المسيطرة عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يواجه قرارات و مواقف تتطلب منه التخلى عن الخجل الشديد المسيطر عليه، ويحتاج إلى الاستعانة بمشورة الأصدقاء حتى لا يخطو خطوة يندم عليها لاحقاً، والتواجد فى أمانك مريحة للأعصاب يساعده كثيراً على التخلص من الضغط العصبى.
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مصر 365

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