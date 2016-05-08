برج الحوت حظك اليوم الأحد 8/5/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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ستعرف أهمية الوقت و تبدأ فى العمل من أجل تحقيق الهدف، فانت على الطريق الصحيح، واعمل جيداً فالنجاح ليس بعيد المنال، وضعك المالى مستقر، لذلك قد تكون مهتم فى اتخاذ بعض المخاطر، و قد تظهر وسيلة جديدة لتحسين دخلك اليومي.ستتعرض لبعض المشاكل مع شريك حياتك اليوم، لذلك لابد من السيطرة على انفعالاتكحتى لايتم تضخيم المشكلة وعليك ان تتجنب المواجهات ، فانت بحاجة إلى اهتمام خاص للأطفال و قضاء وقت ممتع معهم، فمن الأفضل أن يذهب لآداء بعض الأنشطة العائلية اليوم وليس أى خطط رومانسية.كنت تعانى من مشكلة صحية فى الأيام القليلة الماضية، وستبدا اليوم فى تلقى علاج بديل لحالتك ، و هناك احتمالات عالية أن يعمل الدواء بشكل جيد للغاية ، وسوف يتم التخلص من هذه المشكلة، ومن المرجح أن تعمل على نحو أفضل فى قضيتك العلاجية .نجومك تؤكد تعرضك لفرحة كبيرة اليوم وستصلك أموال من مصادر غير متوقعة وسيتم حل سوء تفاهم مع صديق مقرب إليك، وعليك الحفاظ على صحتك ونظافة الغطار المحيط بك.