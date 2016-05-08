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برج الحوت حظك اليوم الأحد 8/5/2016

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 8/5/2016 برج الحوت حظك اليوم الأحد 8/5/2016

على الصعيد المهني:
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ستعرف أهمية الوقت و تبدأ فى العمل من أجل تحقيق الهدف، فانت على الطريق الصحيح، واعمل جيداً فالنجاح ليس بعيد المنال، وضعك المالى مستقر، لذلك قد تكون مهتم فى اتخاذ بعض المخاطر، و قد تظهر وسيلة جديدة لتحسين دخلك اليومي.

على الصعيد العاطفي:
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ستتعرض لبعض المشاكل مع شريك حياتك اليوم، لذلك لابد من السيطرة على انفعالاتكحتى لايتم تضخيم المشكلة وعليك ان تتجنب المواجهات ، فانت بحاجة إلى اهتمام خاص للأطفال و قضاء وقت ممتع معهم، فمن الأفضل أن يذهب لآداء بعض الأنشطة العائلية اليوم وليس أى خطط رومانسية.

برج الحوت على الصعيد الصحي:
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كنت تعانى من مشكلة صحية فى الأيام القليلة الماضية، وستبدا اليوم فى تلقى علاج بديل لحالتك ، و هناك احتمالات عالية أن يعمل الدواء بشكل جيد للغاية ، وسوف يتم التخلص من هذه المشكلة، ومن المرجح أن تعمل على نحو أفضل فى قضيتك العلاجية .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
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نجومك تؤكد تعرضك لفرحة كبيرة اليوم وستصلك أموال من مصادر غير متوقعة وسيتم حل سوء تفاهم مع صديق مقرب إليك، وعليك الحفاظ على صحتك ونظافة الغطار المحيط بك.

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مصر 365

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