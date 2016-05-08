برج الدلو حظك اليوم الأحد 8/5/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>

تعانى بعض المشكلات فى اقناع زملائك فى العمل ورؤساءك بآرائك اليوم وتواجه الكثير من المشكلات بسبب الخلاف فى الرأى لذا تحتاج للاحتفاظ بهدوئك اليوم وتتجنب كل المواجهات المحتملة والحد من مستوى توترك.اليوم مثالى للانتقال بعلاقتك العاطفية إلى مستوى متقدم أكثر سواء كان ذلك بالمعنى الإيجابى أو بالسلبى كأن تنهى العلاقة التى ترددت كثيرًا فى إنهائها.قد تشعر بالاكتئاب بدون أى سبب اليوم وتواجه صعوبة فى الحفاظ على مزاجك المرح فلا تحاول أن تجبر نفسك على الاندماج مع الآخرين ولكن تجنب الأنشطة الجماعية وحاول ان تقضى بعض الوقت فى الاسترخاء وحيدًا.شخص عزيز على قلبك يواجه بعض الصعوبات ويحتاج لمساندتك حتى ولو بمجرد الاستماع إليه وهناك احتمالات كبيرة بأن تجنبه بمساندتك الشعور باليأس والإحباط ولكن تذكر أنه من المهم جدًا أن تقدم له الدعم دون انتقاد.