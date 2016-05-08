برج السرطان حظك اليوم الأحد 8 /5/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:تبدأ عمل جديد، وتغير طريقك المهنى إلى منحنى مختلف تماماً، تفائل فالطريق الجديد يحمل خير كبير لك.
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على الصعيد العاطفي:تبدأ علاقة مع حبيب جديد ويستعيد قلبك نشاطه الماضى، لا تكن مغروراً وأحرص على إثبات وفائك وإخلاصك للطرف الآخر
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برج السرطان على الصعيد الصحي:تعانى من مشاكل صحية بسبب عدم مواظبتك على ممارسة التمارين الرياضية، عد إلى نشاطك السابق، ولا تجعل الكسل يتمكن منك.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:يتوقع العلماء لمواليد برج السرطان اليوم الأحد الموافق 8 مايو 2015، يوم مليء بالطاقة والعمل وتغيير كبير يحدث فى حياتك فى هذا اليوم.
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