حظك اليوم برج العذراء الأحد 8/5/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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التواجد الدائم فى أجواء عمل موترة تزيد من شعورك الداخلى بالغضب والتوتر، تحتاج إلى الكثير من الاستجمام فى العمل حتى تستطيع أن تنجز الأفكار التى تطرحها بشكل مستمر، دون أن تنفذها بشكل واقعى، والتعامل مع الزملاء المحيطين بصورة غاضبة ناتجة عما تشعر به، يربك انطباعاهم عنك، حاول أن تفصل بين المشكلات و التعامل مع الأشخاص.التقرب إلى قلب الحبيب من خلال احساسه باهتمامك بنفس اهتمامه، من علامات وقوعك فى الحب، ربما تكون النظرات كافيه للتعبير عن المشاعر، لكن الأفعال الفطرية بدون تخطيط هى الأفضل لتقوية العلاقة خاصة فى البدايات فأنت تحتاج الانبهار غير المكتسب، الذى تتأكد إنه موجود بينكم بدون أى أسباب أو عمد لتواجده.التفكير الذى لا ينقطع عن رأيك يزيد من شعورك الدائم بالتعب و الإرهاق، وفقدان القدرة على تنفيذ كثير من المشروعات، المشكلات الصحية ربما تنبع من حالتك الضيق والاكتئاب التى تحاول إخفائها دائماً، تعامل مع المواقف دائماً بمرونة حتى لا تحمل نفسك فوق طاقتها.يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حالة من حالات الخمول الفكرى والركود النفسى الذى يفقده القدرة على التركيز فى كثير من النواحى العملية والاجتماعية، ويشجعه على تفضيل العزلة ومحاولة إخفاء مشاعره عن المحيطين به.