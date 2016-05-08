أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج القوس حظك اليوم الأحد 8/5/2016

Google+ Print
برج القوس حظك اليوم الأحد 8/5/2016 برج القوس حظك اليوم الأحد 8/5/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
>

الانحرافات فى مكان العمل تنعكس سلبًا عليك وتؤثر على إنتاجيتك مما يجعلك تفكر بشكل جدى للرحيل والابتعاد عن المكان ولكنك بحاجة إلى إعادة التفكير فى الموضوع من جديد وتفكر كيف تواصل مسيرتك فى العمل دون أن تتأثر بالمحيطين بك.

على الصعيد العاطفي:
>

تتمتع بمزية مهمة جدًا فى علاقتك العاطفية وهى المرونة الشديدة مع الحبيب مما يجعلك شريكًا مثاليًا بالنسبة له وتنال إعجابه بشدة ولكنك تنزعج لأنك لا تجد فى المقابل مرونة مشابهة.

برج القوس على الصعيد الصحي:
>

قوتك الداخلية تجعلك قادرًا على أن ترى الجوانب الإيجابية من كل شيء حتى الحالة الصحية التى تعانيها تبحث دائمًا عن الجانب المشرق لها وهذا إيجابى جدًا ويجعلك تتحسن بسرعة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>

لديك الكثير من الحماس لتغيير الأياء من حولك ولكنك فى حاجة إلى فترة من التفكير الهادئ لتقرر هل أنت بحاجة إلى التغيير من الأساس أم لا ولا تسمح لشخص آخر بأن يؤثر على قرارك هذا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى