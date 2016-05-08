برج الميزان حظك اليوم الأحد 2016/5/8

برج الميزان على الصعيد المهني:

> يتم تكليفك بمشروع أو مهمة كبيرة ويطلب منك تنفيذها على أكمل وجه، لا تقصر واثبت قدراتك قدر المستطاع. على الصعيد العاطفي:

> تنهى علاقة مع حبيب ظهرت بينكما مشاكل واختلافات كثيرة، الصلح لن يجدى نفعاً، والاستمرار فى المحاولة لن ينجح للأسف برج الميزان على الصعيد الصحي:

> صحتك البدنية جيدة ولكن نفسيتك هو ما تعانى من بعض المشاكل، ألجأ لمساعدة طبيب أو مختص حتى تخرج من هذه الحالة توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> يتوقع العلماء لمواليد برج الميزان اليوم الأحد الموافق 8 مايو 2015، يوم متوتر مشحون بالمشاكل والنزاعات، حاول أن تتجنب الأعداء فى هذا اليوم قدر المستطاع.

>

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365