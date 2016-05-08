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برج الميزان حظك اليوم الأحد 2016/5/8

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برج الميزان حظك اليوم الأحد 2016/5/8 برج الميزان حظك اليوم الأحد 2016/5/8

برج الميزان على الصعيد المهني:
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يتم تكليفك بمشروع أو مهمة كبيرة ويطلب منك تنفيذها على أكمل وجه، لا تقصر واثبت قدراتك قدر المستطاع.

على الصعيد العاطفي:
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تنهى علاقة مع حبيب ظهرت بينكما مشاكل واختلافات كثيرة، الصلح لن يجدى نفعاً، والاستمرار فى المحاولة لن ينجح للأسف

برج الميزان على الصعيد الصحي:
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صحتك البدنية جيدة ولكن نفسيتك هو ما تعانى من بعض المشاكل، ألجأ لمساعدة طبيب أو مختص حتى تخرج من هذه الحالة

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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يتوقع العلماء لمواليد برج الميزان اليوم الأحد الموافق 8 مايو 2015، يوم متوتر مشحون بالمشاكل والنزاعات، حاول أن تتجنب الأعداء فى هذا اليوم قدر المستطاع.
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مصر 365

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