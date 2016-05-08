توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 8 مايو 2016

برج الميزان حظك اليوم الأحد 8/5/2016 يتم تكليفك بمشروع أو مهمة كبيرة ويطلب منك تنفيذها على أكمل وجه، لا تقصر واثبت قدراتك قدر المستطاع.
>برج الميزان على الصعيد المهني:
>
على الصعيد العاطفي:تنهى علاقة مع حبيب ظهرت بينكما مشاكل واختلافات كثيرة، الصلح لن يجدى نفعاً، والاستمرار فى المحاولة لن ينجح للأسف
>
برج الميزان على الصعيد الصحي:صحتك البدنية جيدة ولكن نفسيتك هو ما تعانى من بعض المشاكل، ألجأ لمساعدة طبيب أو مختص حتى تخرج من هذه الحالة
>
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:يتوقع العلماء لمواليد برج الميزان اليوم الأحد الموافق 8 مايو 2015، يوم متوتر مشحون بالمشاكل والنزاعات، حاول أن تتجنب الأعداء فى هذا اليوم قدر المستطاع.
>
برج القوس حظك اليوم الأحد 8/5/2016 الانحرافات فى مكان العمل تنعكس سلبًا عليك وتؤثر على إنتاجيتك مما يجعلك تفكر بشكل جدى للرحيل والابتعاد عن المكان ولكنك بحاجة إلى إعادة التفكير فى الموضوع من جديد وتفكر كيف تواصل مسيرتك فى العمل دون أن تتأثر بالمحيطين بك.
>برج القوس على الصعيد المهني:
>
على الصعيد العاطفي:تتمتع بمزية مهمة جدًا فى علاقتك العاطفية وهى المرونة الشديدة مع الحبيب مما يجعلك شريكًا مثاليًا بالنسبة له وتنال إعجابه بشدة ولكنك تنزعج لأنك لا تجد فى المقابل مرونة مشابهة.
>
برج القوس على الصعيد الصحي:قوتك الداخلية تجعلك قادرًا على أن ترى الجوانب الإيجابية من كل شيء حتى الحالة الصحية التى تعانيها تبحث دائمًا عن الجانب المشرق لها وهذا إيجابى جدًا ويجعلك تتحسن بسرعة.
>
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:لديك الكثير من الحماس لتغيير الأياء من حولك ولكنك فى حاجة إلى فترة من التفكير الهادئ لتقرر هل أنت بحاجة إلى التغيير من الأساس أم لا ولا تسمح لشخص آخر بأن يؤثر على قرارك هذا.
>
حظك اليوم برج العذراء الأحد 8/5/2016التواجد الدائم فى أجواء عمل موترة تزيد من شعورك الداخلى بالغضب والتوتر، تحتاج إلى الكثير من الاستجمام فى العمل حتى تستطيع أن تنجز الأفكار التى تطرحها بشكل مستمر، دون أن تنفذها بشكل واقعى، والتعامل مع الزملاء المحيطين بصورة غاضبة ناتجة عما تشعر به، يربك انطباعاهم عنك، حاول أن تفصل بين المشكلات و التعامل مع الأشخاص.
>برج العذراء على الصعيد المهني:
>
على الصعيد العاطفي:التقرب إلى قلب الحبيب من خلال احساسه باهتمامك بنفس اهتمامه، من علامات وقوعك فى الحب، ربما تكون النظرات كافيه للتعبير عن المشاعر، لكن الأفعال الفطرية بدون تخطيط هى الأفضل لتقوية العلاقة خاصة فى البدايات فأنت تحتاج الانبهار غير المكتسب، الذى تتأكد إنه موجود بينكم بدون أى أسباب أو عمد لتواجده.
>
برج العذراء على الصعيد الصحي:التفكير الذى لا ينقطع عن رأيك يزيد من شعورك الدائم بالتعب و الإرهاق، وفقدان القدرة على تنفيذ كثير من المشروعات، المشكلات الصحية ربما تنبع من حالتك الضيق والاكتئاب التى تحاول إخفائها دائماً، تعامل مع المواقف دائماً بمرونة حتى لا تحمل نفسك فوق طاقتها.
>
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حالة من حالات الخمول الفكرى والركود النفسى الذى يفقده القدرة على التركيز فى كثير من النواحى العملية والاجتماعية، ويشجعه على تفضيل العزلة ومحاولة إخفاء مشاعره عن المحيطين به.
>
برج السرطان حظك اليوم الأحد 8/5/2016 تبدأ عمل جديد، وتغير طريقك المهنى إلى منحنى مختلف تماماً، تفائل فالطريق الجديد يحمل خير كبير لك.
>برج السرطان على الصعيد المهني:
>
على الصعيد العاطفي:تبدأ علاقة مع حبيب جديد ويستعيد قلبك نشاطه الماضى، لا تكن مغروراً وأحرص على إثبات وفائك وإخلاصك للطرف الآخر
>
برج السرطان على الصعيد الصحي:تعانى من مشاكل صحية بسبب عدم مواظبتك على ممارسة التمارين الرياضية، عد إلى نشاطك السابق، ولا تجعل الكسل يتمكن منك.
>
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:يتوقع العلماء لمواليد برج السرطان اليوم الأحد الموافق 8 مايو 2015، يوما مليئا بالطاقة والعمل وتغيير كبير يحدث فى حياتك فى هذا اليوم.
>
برج الدلو حظك اليوم الأحد 8/5/2016 تعانى بعض المشكلات فى اقناع زملائك فى العمل ورؤساءك بآرائك اليوم وتواجه الكثير من المشكلات بسبب الخلاف فى الرأى لذا تحتاج للاحتفاظ بهدوئك اليوم وتتجنب كل المواجهات المحتملة والحد من مستوى توترك.
>برج الدلو على الصعيد المهني:
>
على الصعيد العاطفي:اليوم مثالى للانتقال بعلاقتك العاطفية إلى مستوى متقدم أكثر سواء كان ذلك بالمعنى الإيجابى أو بالسلبى كأن تنهى العلاقة التى ترددت كثيرًا فى إنهائها.
>
برج الدلو على الصعيد الصحي:قد تشعر بالاكتئاب بدون أى سبب اليوم وتواجه صعوبة فى الحفاظ على مزاجك المرح فلا تحاول أن تجبر نفسك على الاندماج مع الآخرين ولكن تجنب الأنشطة الجماعية وحاول ان تقضى بعض الوقت فى الاسترخاء وحيدًا.
>
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:شخص عزيز على قلبك يواجه بعض الصعوبات ويحتاج لمساندتك حتى ولو بمجرد الاستماع إليه وهناك احتمالات كبيرة بأن تجنبه بمساندتك الشعور باليأس والإحباط ولكن تذكر أنه من المهم جدًا أن تقدم له الدعم دون انتقاد.
>
برج الحوت حظك اليوم الأحد 8/5/2016ستعرف أهمية الوقت و تبدأ فى العمل من أجل تحقيق الهدف، فانت على الطريق الصحيح، واعمل جيداً فالنجاح ليس بعيد المنال، وضعك المالى مستقر، لذلك قد تكون مهتم فى اتخاذ بعض المخاطر، و قد تظهر وسيلة جديدة لتحسين دخلك اليومي.
>برج الحوت على الصعيد المهني:
>
على الصعيد العاطفي:ستتعرض لبعض المشاكل مع شريك حياتك اليوم، لذلك لابد من السيطرة على انفعالاتكحتى لايتم تضخيم المشكلة وعليك ان تتجنب المواجهات ، فانت بحاجة إلى اهتمام خاص للأطفال و قضاء وقت ممتع معهم، فمن الأفضل أن يذهب لآداء بعض الأنشطة العائلية اليوم وليس أى خطط رومانسية.
>
برج الحوت على الصعيد الصحي:كنت تعانى من مشكلة صحية فى الأيام القليلة الماضية، وستبدا اليوم فى تلقى علاج بديل لحالتك ، و هناك احتمالات عالية أن يعمل الدواء بشكل جيد للغاية ، وسوف يتم التخلص من هذه المشكلة، ومن المرجح أن تعمل على نحو أفضل فى قضيتك العلاجية .
>
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:نجومك تؤكد تعرضك لفرحة كبيرة اليوم وستصلك أموال من مصادر غير متوقعة وسيتم حل سوء تفاهم مع صديق مقرب إليك، وعليك الحفاظ على صحتك ونظافة الغطار المحيط بك.
>
حظك اليوم برج الحمل الأحد 8/5/2016التعامل مع المكاسب المادية بشىء من الترفع ربما كان جيداً فى الأيام الماضية، لكن الفترة القادمة يحتاج منك أن تعمل وفقاً لمبدأ واحد فقط، أن كل شىء له مقابل ولا توجد قاعدة فى العمل تدعو إلى الترفع عن تقاضى مستحقاتك المادية، فأنت من الشخصيات التى تخجل من طلب حقوقها المهنية ومايترتب عليها من حقوق مادية ومعنوية.
>برج الحمل على الصعيد المهني:
>
على الصعيد العاطفى: كلماتك وحدها القادرة على إنقاذ موقفك، تتحدث عن مشاعرك لكنك لا تلمك القدرة و الجرأة للتعبير عنها، ثم تندهش من ركود العلاقة وعدم وجود خطوات جديدة فيها، حاول أن تكسر عجز لسانك وتتحدث إلى الحبيب، فالفرصة لن تعوض للتعبير عن مشاعرك تجاهه بشكل صريح وواضح، و أنت من الشخصيات التى لا تتكرر لها هذه الفرصة باستمرار.
>
برج الحمل على الصعيد الصحي:وعكة صحية خفيفة قد تعيقك عن تنفيذ عدد من المشروعات التى أعددت لها من فترة كبيرة، وتذهب إلى أماكن تستجم فيه وتتغير حالتك النفسية والصحية إلى الأفضل، بعدما تتخلص من قدر كبير من توترك ومشاعر الضغط النفسى المسيطرة عليك.
>
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يواجه قرارات و مواقف تتطلب منه التخلى عن الخجل الشديد المسيطر عليه، ويحتاج إلى الاستعانة بمشورة الأصدقاء حتى لا يخطو خطوة يندم عليها لاحقاً، والتواجد فى أمانك مريحة للأعصاب يساعده كثيراً على التخلص من الضغط العصبى.
>
برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 8/5/2016 تتفتح أمامك فرصًا جديدة ومثيرة وتحتاج منك أن تتخذ خطوة إيجابية نحو شيء يعتبر مجهولاً بالنسبة لك وأن تغادر منطقة راحتك هذه المرة وتعيد تنشيط حياتك المهنية، ستحتاج أيضًا إلى أن تقلل من شعورك بالتوتر بسبب العمل.
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>
على الصعيد العاطفي:من المحتمل أن تلتقى شخصًا مبهرًا ويصبح شخص قريب جدًا لك ولكن لا تجعل انبهارك هذا يقودك إلى أن تقفز بالعلاقة لمرحلة متطورة ومتسرعة دون أن تدرس الموضوع بشكل جيد وكافِ.
>
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:عليك ان تكون أكثر مرونة وتتجنب التوتر قدر الإمكان لأن هذا يؤثر سلبًا على حالتك الصحية ويجعلك تخسر الكثير من طاقتك.
>
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:تتمتع بالكثير من الطاقة والحيوية هذه الأيام مما يساعدك على تعويض خسارتك السابقة وتتدارك التراجع فى حياتك الشخصية والمهنية فى الأيام الماضية.
>
برج الجدى حظك اليوم الأحد 8/5/2016عليك أن تدير وقتك بشكل جيد للغاية، ولديك طاقة لازمة لوضع خطط مستقبلية، وهناك زميل لك بالعمل سيسعى لمساعدتك فى العمل وستحمله مسئوليات معك فى الحياة الشخصية و المهنية، فلا تسأل ما يزيد حتى لا يضطر على عدم مساعدتك.
>برج الجدى على الصعيد المهني:
>
على الصعيد العاطفي:سوف توفر نظرة جديدة فى علاقتك مع أسرتك واطفالك، كما كنت تجد نفسك فى الحصول على المزيد من المشاركة فى العلاقات الأسرية عاطفية ، فأنت مطالب بمنح الكثير من الوقت والاهتمام لأسرتك، وستكون قادر على العثور على الرومانسية ، حتى فى أكثر الأماكن المحتمل.
>
برج الجدى على الصعيد الصحي:ممارسة رياضة اليوجا قد تكون عونا لك فى اليوم ، فستساعدك اليوم فى تنفيذ تقنيات الحياة الخاصة بك وتمنحك جزء كبير من التركيز فى العمل وستحصل على فرصة للتركيز على عمل شيء مهم ويذهب بعد ذلك.
>
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:لديك قدرة كبيرة على سحر الجميع اليوم ، فأنت ذاهب إلى إقناع من حولك بسبب خفة دمك ، و سوف تكسب إعجاب كل من حولل، و ستستفيد من هذه الفترة المشرقة لتكوين صداقات جديدة وتختلط بأشخاص جدد تمنحك فرص جديدة.
>
برج العقرب حظك اليوم الأحد 8/5/2016 وضعك المادى مستقر مما يجعلك تفكر خلال الأيام المقبلة فى احدى المشروعات المهمة التى من الممكن أن تغير حياتك تماما لكن عليك بالالتزام بخطى واضحة و ثابتة و لا تتسرع.
>برج العقرب على الصعيد المهني:
>
على الصعيد العاطفي:حالتك العاطفية مستقرة جدا و تزداد هدوء مع الحبيب ، فحاول أن تعطى شريكك قدر كبير من الحب و الاهتمام فهو فى حاجه لذلك و أدعمه فى الفترة المقبلة حيث يعود ذالك على علاقتكما فتزداد جرعة الرومانسية بينكما.
>
برج العقرب على الصعيد الصحي:الضغوط و التوترات تسيطر عليك بنسبة كبيرة بسبب العمل ، فعليك أخذ قسط كافى من الراحة فلا تتردد من السفر لأحدى الاماكن الهادئة من أجل استعادة نشاطك من جديد .
>
توقعات علماء الفلك لبرج العقربيتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن المرحلة المقبلة ستكون مناسبة جدا بالنسبة لك ، فهناك عدد من الأخبار السارة فى الطريق إليك وستحقق جزءا من أحلامك فلا تترد أن تأخذ خطوة الأمام.
>
برج الثور حظك اليوم الأحد 8/5/2016 تعيش فترة استقرار نسبية فى مجال العمل ، حاول أن تثبت أنك جدير بالمهام الجديدة التى كلفت بها فأعمل باجتهاد و تركيز لينل مجهودك تقدير من حولك فأجعل خطواتك سريعة و ثابتة فى الصعيد المهنى.
>برج الثور على الصعيد المهني:
>
على الصعيد العاطفي:يعيش مواليد برج الثور حالة عاطفية متميزة حيث يزين حياتهم "الحب والرومانسى"، الشريك يهتم بكل تفاصيل حياتك فعليك الحفاظ على العلاقة فى اطار هادئ بعيد عن العصبية والتوتر فالعلاقة تسير بشكل مستقر و ممتاز.
>
برج الثور على الصعيد الصحى:حالتك الصحية غير مستقرة فلا تهمل صحتك أكثر من ذلك و عليك أن تقوم بعمل بعض الفحوصات فى أقرب وقت ممكن.
>
توقعات علماء الفلك لبرج العقربيتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور تحقيق جزء كبير من أحلامه الفترة المقبلة ، فإذا كنت من مواليد هذا البرج فاسعى أن تستجيب لآراء من حولك و تأخذ بنصيحتهم فمن الممكن ان تضيف لك الكثير.
>
برج الأسد حظك اليوم الأحد 8/5/2016ستشهد تصاعدا فى حياتك العملية خلال الفترة المقبلة ، وستسافر لبلد ما لتطوير عملك وستزداد تكلفة السفر إلى هذا المكان يوما بعد يوم، ويمكنك الاستمرار فى العمل كالمعتاد ، وكن حريصا مع زملائك فى العمل فهناك من يسعون للعمل ضدك فى هذه الأيام.
>برج الأسد على الصعيد المهني:
>
على الصعيد العاطفي:ستفشل فى إدراك الأوجه المتعددة للعلاقات وأنه لديك فرصة للتحرك فى الأوساط المثيرة والتى تتسم بالتحدى، وستتقرب من شخص كنت معجباً به بشدة منذ سنوات عديدة، وستكون سعيد إلى حد كبير مع هذا الشخص.
>
برج الأسد على الصعيد الصحى:اليوم هو الأمثل لك ومناسبة خاصة لبدء شيء جديد، إذا كنت تفكر فى تغيير وظيفة أو مهنة أو التحول إلى صاحب العمل مختلفة أو حتى بدء علاقة جديدة ، حتى لو كان يبدو انها خطوة محفوفة بالمخاطر، تفمن المرجح أن تحول حياتك بشكل كبير.
>
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:لديك شخصية الموهوبين، ومثيرة للإعجاب وسوف تخطف الأضواء من الجميع اليوم،بما فى ذلك كل من النوايا الطيبة و الناس معارضة لك، عليك الالتفات إلى نصيحة من النصائح السابقة وتجاهل البقية، وستوفق فى استعادة التركيز الخاص على بعض الأهداف الحاسمة جدا من حياتك.
>
>