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محافظ دمياط يفتتح اليوم توسعات المدرسة الثانوية الزراعية

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محافظ دمياط يفتتح اليوم توسعات المدرسة الثانوية الزراعية محافظ دمياط يفتتح اليوم توسعات المدرسة الثانوية الزراعية
يفتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط يرافقه الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، فى إطار احتفالات محافظة دمياط بعيدها القومى الموافق 8 مايو توسعات المدرسة الثانوية الزراعية بدمياط، وتشمل عنبر تسمين الدواجن بسعة 6 آلاف كتكوت ومدة الدورة 45 يوما، بإجمالى 6 دورات فى العام.

وكذلك يتم افتتاح المخبز الآلى بالمدرسة ووضع حجر الأساس لتوسعات المدرسة وإنشاء عنبر تسمين مواشى وصوبتين زجاجتين للزراعة ومبنى مدرسى بتكلفة 16 مليون جنيه، وقال التداوى لـ"اليوم السابع" إن يوم الاثنين سيشهد افتتاح مدرسة الشيخ ضرغام بإدارة عزبة البرج ومدرسة دمياط الثانوية المعدنية، كما سيتم افتتاح المصنع المدرسى بمدرسة الثانوية الفنية بكفر سعد لإنتاج أخشاب الكونتر والوقود الحيوى "البلت" فى إطار توجهات الدولة بتفعيل دور المدارس المنتجة لخدمة المجتمع.


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