مباحثات بين الوفدين الإيطالى والمصرى بالقاهرة لكشف غموض مقتل "ريجينى"

كشف مصدر أمنى، عن إجراء مباحثات ولقاءات مكثفة بين الوفد الإيطالى ونظيره المصرى حول قضية مقتل الشاب الايطالى جوليو ريجينى بالقاهرة، والشاب المصرى محمد باهر بـ"نابولى" واختفاء عادل معوض بروما.

وأوضح المصدر، أن هناك تبادل للمعلومات، وسيتم عقد مؤتمر صحفى فى نهاية الزيارة للإعلان عما توصل إليه الفريقان.

وكان 8 محققيين وصلوا القاهرة للقاء الجهات المصرية، لبحث مقتل الشاب الإيطالى بالقاهرة وأخطر التطورات فى حادث اختفاء المواطن المصرى عادل معوض بروما ومقتل آخر.

ـ بالفيديو والصور.. 8 محققين إيطاليين يصلون القاهرة لبحث تطورات قضية "ريجيني"

>