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وزير البيئة: تلوث القاهرة بالأتربة يتجاوز المؤشرات الدولية 7 مرات

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وزير البيئة: تلوث القاهرة بالأتربة يتجاوز المؤشرات الدولية 7 مرات وزير البيئة: تلوث القاهرة بالأتربة يتجاوز المؤشرات الدولية 7 مرات
قال خالد فهمى وزير البيئة، أن نسبة تلوث هواء محافظة القاهرة بالأتربة يتعدى المؤشرات الدولية 7 مرات، بسبب كثرة المخلفات، وعدم نظافة الشوارع، ووجود العديد من مصانع الأسمنت التى تعمل بدون فلاتر، وحجم الانشطة الموجود داخل التجمع السكانى الذى يتجاوز 20 مليون نسمة، وحركة التزاحم المرورى.

وأوضح "فهمى" فى حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن نسبة التلوث من محافظة أسوان حتى محافظة القاهرة فى حدود المتوسط والطبيعى.

وأشار إلى أن الوزارة أقامت عدداً من الشبكات لرصد معدلات تلوث الهواء فى القاهرة والدلتا، لافتًا إلى أنه لا يوجد مشكلة فى الغازات الكربيتية والنيتروجينية، ولكن المشكلة فى التلوث الناتج عن الأتربة.

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