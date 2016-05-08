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نقيب الصيادين بكفر الشيخ: وفاة صياد من قرية برج مغيزل فى ليبيا

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نقيب الصيادين بكفر الشيخ: وفاة صياد من قرية برج مغيزل فى ليبيا نقيب الصيادين بكفر الشيخ: وفاة صياد من قرية برج مغيزل فى ليبيا
لقى عبداللطيف محمد عبداللطيف الأزلى، 24 سنة، صياد، من أبناء قرية برج مغيزل مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ مصرعه أثناء عملية صيد بمصراتة الليبية.

قال أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى باسم صائدى ، بأنه تلقى اتصالا من مدينة مصراتة الليبية وتم إبلاغه بأن الصياد عبداللطيف محمد عبداللطيف الأزلى، من أبناء قرية برج مغيزل مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، قد لقى مصرعه أثناء عملية صيد بمصراتة الليبية.

وأضاف نصار، أن الصياد كان يعمل على إحدى مراكب الصيد الليبية منذ شهرين، حيث إنه يبلغ من العمر 24 سنة وحاصل على ليسانس آداب قسم إنجليزى، وهذه أول رحلة له فى مجال الصيد.

وقال نصار، النقابة تناشد القيادة السياسية والخارجية بسرعة التحرك لعودة الجثمان الموجود الآن فى مستشفى مصراتة، مؤكداً أنه اتصل بوزارة الخارجية وأرسل فاكسا بتفاصيل الحادث.

- نقابة صيادين كفر الشيخ: نرفض تعديل "الزراعة" لقانون الصيد ونطالب بتطبيق الدستور
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مصر 365

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