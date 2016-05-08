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بالصور.. "أبوعيطة" يؤكد على حقوق العمال والمفاوضات الجماعية لحل المشكلات

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بالصور.. "أبوعيطة" يؤكد على حقوق العمال والمفاوضات الجماعية لحل المشكلات بالصور.. "أبوعيطة" يؤكد على حقوق العمال والمفاوضات الجماعية لحل المشكلات
أكد كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق على أهمية المفاوضة الجماعية للعمال للحصول على حقوقهم وحل المشكلات التى يتعرضون لها من قبل المؤسسات العاملين بها، مشيرا إلى أحقية العمال فى إنشاء الكيانات النقابية الخاصة بهم جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس فى إطار الاحتفال بعيد العمال، والتى شارك فيها كمال أبو عيطة ويسرى معروف رئيس اتحاد عمال الموانئ المصرية، وعضو مجلس النواب اللواء أشرف عمارة، وكابتن طارق غازى ممثلا عن إدارة النادى العام لهيئة قناة السويس، ولفيف من الشخصيات العامة والنقابات العمالية والفلاحية بالمحافظة بنادى الجولف التابع لهيئة قناة السويس.

وقال كرم عبدالحليم رئيس نقابة العاملين بأندية الهيئة إن الندوة أقيمت تحت شعار اتحاد - قوة - من منطلق حث العمال والنقابات على التمسك بالحوار والمفاوضة الجماعية حيث ينعكس ذلك على بناء الاقتصاد الوطنى وأيضا على تماسك الوحدة والحرية النقابية.

وأضاف عبدالحليم أن حضور الندوة تقدموا بالشكر للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد عبد العظيم رئيس النادى العام، على استضافة هذا المؤتمر بإحدى أندية هيئة قناة السويس.

وفى نهاية الندوة تم تكريم اسم الشهيد أبو بكر عادل محمود العايدى ابن الإسماعيلية وبعض العمال والنقابيين، وطالب الحضور بإصدار قانون الحريات النقابية وقانون عمل عادل وسرعة إجراء الانتخابات العمالية.

أبوعيطة يؤكد على حقوق العمال (1)

أبوعيطة يؤكد على حقوق العمال (2)

أبوعيطة يؤكد على حقوق العمال (3)

أبوعيطة يؤكد على حقوق العمال (4)

أبوعيطة يؤكد على حقوق العمال (5)

أبوعيطة يؤكد على حقوق العمال (6)

- 39 ملصقًا علميًا فى مؤتمر شباب الباحثين الثالث بجامعة قناة السويس
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