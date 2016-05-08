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خبر في الجول – صالح جمعة مستاء من موقفه مع الأهلي ويفكر في طلب الرحيل

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خبر في الجول – صالح جمعة مستاء من موقفه مع الأهلي ويفكر في طلب الرحيل خبر في الجول – صالح جمعة مستاء من موقفه مع الأهلي ويفكر في طلب الرحيل

يفكر صالح جمعة لاعب وسط الأهلي بجدية في طلب الرحيل من ناديه خلال الفترة المقبلة، بعدما غاب عن المشاركة مع الفريق الأحمر تحت قيادة الهولندي مارتن يول.

صالح جمعة الذي دخل الأهلي والزمالك في صراع على ضمه قبل بداية الموسم الجاري، لم يشارك سوى كبديل في مباراتين مع يول وكانت الأخيرة لمدة دقيقة في الفوز على سموحة 3-1 في الدوري.

ويشعر النجم صاحب الـ22 عاما بالضيق بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفني للأهلي، رغم الوعود بالحصول على فرصة مع التزامه والظهور بشكل جيد في التدريبات.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "صالح جمعة سيطلب في الفترة المقبلة الرحيل عن الأهلي، ولن يمانع إذا كان ذلك عن طريق البيع النهائي أو الإعارة".

وتابع "هو لا يريد الرحيل إلى فريق مصري على أي حال، ولديه فرصة للعودة إلى أوروبا في الوقت الحالي ولذلك يرى أن الأفضل له سيكون موافقة الأهلي على رحيله خاصة أنه لم يجلس على دكة البدلاء لفترة طويلة مع أي فريق لعب له".

وأوضح "يرى صالح أن فرصته مع الأهلي في الفترة الحالية معدومة، خاصة أنه لم يشارك في فترة غياب عبد الله السعيد أو حسام غالي وهذا ما حدث اليوم ضد وادي دجلة، وفي الوقت نفسه يتلقى الإشادة من الكل ومن زملائه على ما يقدمه في التدريبات".

منتخب

بات صالح جمعة خارج حسابات الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، وهذا دافع إضافي له لطلب الرحيل عن الأهلي. حسبما صرح المصدر المقرب من اللاعب لـFilGoal.com.

وأضاف "كان صالح ضمن قائمة منتخب مصر عندما انتقل للأهلي، ولكنه خرج من حسابات كوبر بسبب الاستبعاد الدائم مع الفريق الأحمر".

وأكمل "بالتأكيد، هدفه الأكبر هو العودة للمشاركة مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة حتى يكون ضمن قائمة كأس الأمم الإفريقية 2017 ولذلك الرحيل عن الأهلي سيكون أفضل له".

وكان صالح ضمن قائمة مباراة تنزانيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ومن وقتها لم ينضم للفراعنة في أي مباراة رسمية.

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