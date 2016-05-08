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حوار في الجول - مالودا يتحدث عن الثنائي المميز في الأهلي.. والسلبية الأكبر بالدوري

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حوار في الجول - مالودا يتحدث عن الثنائي المميز في الأهلي.. والسلبية الأكبر بالدوري حوار في الجول - مالودا يتحدث عن الثنائي المميز في الأهلي.. والسلبية الأكبر بالدوري

من هو اللاعب المميز في النادي الأهلي؟ وماذا دار بين لاعبي دجلة قبل المباراة؟ وما رأيه في الدوري المصري؟ النجم الفرنسي فلوران مالودا يتحدث لـFilGoal.com.

دجلة فاز على الأهلي بهدف قاتل في الدقيقة 95 عن طريق البديل مابوكو بعد تمريرة من مالودا. (طالع التفاصيل)

وشارك مالودا في اللقاء منذ البداية وحتى صافرة النهاية كالمعتاد للنجم الفرنسي من دجلة.

وأجرى FilGoal.com حوارا مطولا سريعا مع مالودا عقب نهاية المباراة عن مواجهة الأهلي ووجوده في الدوري المصري.

وكل ما يلي على لسان النجم الفرنسي.

الفوز على الأهلي

"سعيد للغاية بتحقيق الفوز على الأهلي فالمباراة كانت صعبة للغاية".

"الفوز يعطي الجميع الثقة المطلوبة وسنحاول تكرار ذلك أمام حرس الحدود".

"احترمنا الأهلي للغاية فنحن نعلم تماما حجم الفريق محليا وإفريقيا ولكننا أيضا لدينا إمكانيات جيدة".

"كنا نسعى لتفادي الهزيمة والخروج على الأقل بالتعادل ولكن امتلكنا الثقة المطلوبة وحققنا الانتصار".

الثنائي المميز والطموح

"لم يكن لاعبا واحدا هو من لفت نظري وأعجبني للغاية مع الأهلي، بل ثنائي".

"رمضان صبحي. وماليك إيفونا".

"رمضان رائع للغاية وماليك إيفونا يمتلك سرعة كبيرة جدا".

"اجتمعت مع لاعبي دجلة قبل المباراة وتحدثت معهم عن الأهلي".

"أخبرتهم أن الأهلي فريقا كبيرا ونحن نحترمه للغاية ولكننا نستطيع تحقيق الفوز".

"طموحنا هذا الموسم هو إنهاء الدوري في مركز جيد لكي يعطي لنا الثقة في الموسم المقبل".

"وقتها نسطتيع أن نبدأ بشكل جيد للغاية".

سلبية الدوري المصري؟

"عدم وجود جماهير في المدرجات".

"أتمنى عودة الجماهير فالشعب المصري مُحب للغاية لكرة القدم".

"لابد من تواجد الجماهير في المدرجات لمساندة فريقها المفضل. لابد من عودة الجماهير".

ولعب مالودا 11 مباراة حتى الآن في الدوري المصري بقميص دجلة، نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.

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