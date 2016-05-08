صاحب محل يقتل زوجته بالشرقية ويلقيها ببيارة صرف صحى

انهال صاحب محل على زوجته الشابة بالضرب حتى فارقت الحياة، ثم القى جثتها فى بيارة صرف صحى، فى محاولة منه لإخفاء جريمته، ولكن أجهزة الأمن فى الشرقية من القبض عليه.

وتلقى اللواء حسن سيف مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية إخطاراً من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من "تامر ال ع " 45 سنة بائع متجول ومقيم ببساتين بركات مركز بلبيس يتهم فيه زوج ابنته " محمد ع س " 30 سنة صاحب محل تليفونات ومقيم بذات الناحية بقتل نجلته "أسماء" 18 سنة ربه منزل.

وانتقل العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث لفرقة الجنوب، والرائد محمد غيث رئيس مباحث مركز بلبيس لمكان الواقعة، وتم العثور على جثمان المجنى عليها داخل بئر الصرف الصحى بمسكن الزوجية، والجثة فى حالة تعفن، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه وبين زوجته المجنى عليها بسب الخلافات الزوجية فأنهال عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، وقام بإلقاء جثتها ببئر الصرف الصحى الموجود بالمسكن لإخفاء جريمته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4709 إدارى مركز بلبيس لسنة 2016، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، برئاسة المستشار أمير نوار رئيس النيابة، وباشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

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