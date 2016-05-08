صورة - ماتا الإنسان

مواقف صغيرة توضح مدى إنسانية الشخص الرياضي في أي لعبة وخاصة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، ظهر شيئا منها من خوان ماتا نجم مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد تغلب على مضيفه نورويتش سيتي بهدف دون رد سجله خوان ماتا في مباراة في الأسبوع الـ37 في الدوري الإنجليزي.

اللاعب الإسباني ترك زملائه يحتفلون بالهدف واتجه وحيدا نحو خط التماس ليحتفل مع طفل صغير يرتدي قميص يونايتد ويجلس على مقعد متحرك.

ماتا لم يكتفي بالاحتفال فقط مع الطفل الصغير لكنه قام بالتقاط صور تذكارية معه في لافتة إنسانية رائعة من صانع ألعاب يونايتد.

صاحب الـ27 عاما قد صرح منذ فترة أيضا بأن أجور لاعبي الكرة مبالغ فيها بشكل كبير وأنه يرغب في تخفيض أجره إذا كان سيذهب لأصحاب المهن الأخرى تحقيقا للمساواة والعدالة الإجتماعية.

هدف ماتا قلص الفارق بين يونايتد ومانشستر سيتي لنقطة واحدة في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا وقد يعني الكثير إذا ما تعثر سيتي في مبارياته القادمة.