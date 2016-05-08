أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة - ماتا الإنسان

Google+ Print
صورة - ماتا الإنسان صورة - ماتا الإنسان

مواقف صغيرة توضح مدى إنسانية الشخص الرياضي في أي لعبة وخاصة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، ظهر شيئا منها من خوان ماتا نجم مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد تغلب على مضيفه نورويتش سيتي بهدف دون رد سجله خوان ماتا في مباراة في الأسبوع الـ37 في الدوري الإنجليزي.

اللاعب الإسباني ترك زملائه يحتفلون بالهدف واتجه وحيدا نحو خط التماس ليحتفل مع طفل صغير يرتدي قميص يونايتد ويجلس على مقعد متحرك.

ماتا لم يكتفي بالاحتفال فقط مع الطفل الصغير لكنه قام بالتقاط صور تذكارية معه في لافتة إنسانية رائعة من صانع ألعاب يونايتد.

صاحب الـ27 عاما قد صرح منذ فترة أيضا بأن أجور لاعبي الكرة مبالغ فيها بشكل كبير وأنه يرغب في تخفيض أجره إذا كان سيذهب لأصحاب المهن الأخرى تحقيقا للمساواة والعدالة الإجتماعية.

هدف ماتا قلص الفارق بين يونايتد ومانشستر سيتي لنقطة واحدة في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا وقد يعني الكثير إذا ما تعثر سيتي في مبارياته القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع