معجزة ليستر – ظهير الذئاب يتوج بالدوري الإنجليزي ويصعد إليه في اليوم نفسه

أن تصعد للدوري الإنجليزي بعد مواسم شاقة في الدرجة الثانية فذلك شعور لا يوصف، أن تربح الدوري الإنجليزي وتفاجئ الجميع الذين استبعدوك من الترشيحات فذلك شعور هو الأفضل على الإطلاق. أن تربح الدوري وتصعد إليه في نفس اليوم فأنت ريتشي دو ليه.

الظهير الأيمن البلجيكي صاحب الـ27 عاما سطر التاريخ بعد أن توج بالدوري الإنجليزي وصعد إليه في نفس اليوم!

كيف حدث ذلك؟

دو ليه بدأ الموسم مع ليستر سيتي بعد الانضمام من مانشستر يونايتد وكان يشغل مركز الظهير الأيمن ولعب 12 مباريات وسجل هدفا واحدا قبل أن يفقد مركزه الأساسي لصالح داني سيمبسون، أحد خريجي أكاديمية يونايتد أيضا.

دو ليه أراد اللعب أساسيا فأعاره ليستر لميدلزبره في الدرجة الثانية حيث لعب 10 مباريات وكان جزءا من تشكيل الفريق الأساسي مؤخرا حتى حقق الفريق المركز الثاني الذي أهله للتأهل المباشر للدوري الإنجليزي الممتاز بعد التعادل مع برايتون اليوم.

في نفس الوقت كان ليستر قد حسم الدوري الإنجليزي ويستضيف إيفرتون في ملعب كينج باور وتسلم درع الدوري رسميا بعد انتهاء المباراة، وكون دو ليه شارك في 10 لقاءات على الأقل مع الفريق فيحق له استلام ميدالية التتويج.

وهذا يعني أن في يوم واحد وفي أقل من 5 ساعات صعد دو ليه للدوري مع ميدلسبره ثم توج به مع ليستر سيتي، إن لم يكن أكثر الناس حظا اليوم فلا أعرف من قد يكون محظوظا أكثر منه.