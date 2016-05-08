فينجر: أنا متعاطف مع بيللجريني.. رحيله لم يؤثر على موسم سيتي

أبدى أرسين فينجر مدرب أرسنال تعاطفه مع مانويل بيللجريني مدرب مانشستر سيتي وذلك بعد إعلان النادي في وقت سابق عن أن جوسيب جوارديولا هو مدرب الأزرق السماوي في الموسم المقبل.

ويواجه مانشستر سيتي ضيفه أرسنال ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المدفعجية المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي في المركز الرابع.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي إكسبريس" الإنجليزية صرح فينجر "أنا متعاطف بشدة مع بيللجريني، لقد أظهر كرامة كبيرة وجودة إنسانية خلال فترته هنا في إنجلترا".

وأضاف "أعتقد ان الجميع يحترمه في الدوري الإنجليزي لكن مانشستر سيتي استثمر أمولا كثيرة في الفترة الأخيرة ويبدو أن تلك الخطة قد رسموها منذ فترة طويلة".

واستطرد "أعتقد أن بيللجريني كان يعلم في قرارة نفسه أن الأمور صعبة عليه لأنه حينما يعلم اللاعبون أنك راحل فطاقتهم أقل".

وأتم "لا أعتقد أن رحيله قد أثر على موسم مانشستر سيتي اللاعبون يحترمونه بشدة، لقد كانوا في نفس المركز في ديسمبر قبل الإعلان عن رحيله وقدوم بيب".