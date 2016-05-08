البافاري يكتب التاريخ - بايرن أول فريق ألماني يحصل على أربعة ألقاب متتالية

نجح فريق بايرن ميونخ في الحفاظ على لقب الدوري الألماني للمرة الرابعة على التوالي وذلك بعد أن أتسع الفارق بينه وبين بروسيا دورتموند إلى 8 نقاط مع تبقي جولة واحدة فقط على النهاية.

الفريق البافاري أصبح أول فريق ألماني يحتفظ باللقب لأربعة مواسم متتالية منذ إنطلاق البوندسليجا لأول مرة في 1963 وحتى حيث لم ينجح أي فريق ألماني في الحفاظ لأكثر من ثلاث مواسم.

بايرن ميونخ كان أكثر فريق يحقق الدوري لثلاث مرات متتالية وتكرر ذلك في ثلاث مناسبات الأولى في الفترة من 1971 وحتى 1974والثانية كانت في الفترة من 1984 إلى 1987 أما الثالثة فكانت بين 1998 و2001.

فريق واحد فقط ليس ببايرن ميونخ نجح في الوصول لرقم البافاري في الحصول على لقب الدوري في ثلاث مناسبات متتالية وهو بروسيا مونشنجلادباخ والذي حقق اللقب ثلاث مرات متتالية في الفترة من 1974 إلى 1977.

البافاري رفع رصيده في بطولات الدوري الألماني إلى 26 بطولت بفارق 21 لقب عن أقرب مطارديه بروسيا دورتموند صاحب ال8 ألقاب.

جوارديولا أيضا دخل تاريخ البوندسليجا فأصبح أول مدرب في تاريخ البطولة يحققها في ثلاث مرات متتالية بجانب أوتمار هيتزفيلد الذي حققها في الفترة من 1998 و2001 مع البافاري أيضا.

البطولة الاولى من الأربعة حصدها بايرن ميونخ مع يوب هاينكس في موسمه الأخير التاريخي مع الفريق 2012-2013.

الفيلسوف الاسباني أصبح أول مدرب في تاريخ البوندسليجا يحقق ثلاث بطولات متتالية في مواسمه الثلاثة الأولى مع الفريق فلن يتم تسجيل "خسر اللقب" ولا مرة في فترته التدريبية في ألمانيا.