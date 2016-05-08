محافظ الإسماعيلية ينفى تخصيص أراضٍ لأى مؤسسة بغابة الشباب أو فيديكو

نفى اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ما تردد حول قيام المحافظة بتخصيص أى قطعة أرض لأى مؤسسة رياضية أو ناد من الأندية، أو أى هيئة من الهيئات، على شبر من أراضى المحافظة، خاصة ما تردد وأشيع عن تخصيص أرض لإنشاء فرع لشركة وادى دجلة للأندية الرياضية، سواء أرض الغابة أو أرض " فيديكو"، وجاء ذلك خلال بيان رسمى صادر عن إدارة إعلام المحافظة مساء اليوم السبت.

وأكد المحافظ من خلال البيان على أن ما أشيع ما هو إلا كلام مغرض ليس له أى أساس من الصحة على الإطلاق، كما أنه لم يتم التفاوض مع أى جهة من الجهات على تخصيص أرض بالإسماعيلية.

وأضاف المحافظ أن ما تم انجازه من أعمال تطوير وتجميل الغابة وما بذل بها من جهود هو بغرض أن تظل دائما وأبدا متنفسا ورئة لشعب الإسماعيلية ومواطنيها ولن يسمح بالتفريط فى أى شبر منها، وأن هذا القرار لا رجعة فيه على الإطلاق.

وطالب المحافظ، مواطنى وشعب الإسماعيلية عدم الالتفات لأى إشاعات الغرض منها هو إثارة الرأى العام وإحداث البلبلة فى الشارع الإسماعيلى، مؤكدا على ثقته فى وعى وثقافة شعب الإسماعيلية العظيم.

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