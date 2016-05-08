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محافظ الأقصر يأمر بردم ترعة تخترق طريق السوفيتيل الجديد بطول 120 مترًا

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محافظ الأقصر يأمر بردم ترعة تخترق طريق السوفيتيل الجديد بطول 120 مترًا محافظ الأقصر يأمر بردم ترعة تخترق طريق السوفيتيل الجديد بطول 120 مترًا
تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم السبت، طريق السوفيتيل الواصل بين منشأة العمارى ومحور السوفوتيل، والذى يجرى رصفه بطول 2 ونصف كيلو متر، وذلك للوقوف على أعمال إنشاء الطريق.

ووجه محافظ الأقصر تعليماته إلى الشركة المنفذة بضرورة تغطية الترعة المخترقة للطريق بطول 120 مترًا، مشدداً على استكمال أعمال الإنارة والتشجير بطول الطريق، وطالب الشركة المنفذة بإنجاز العمل المطلوب منها طبقاً للجدول الزمنى المحدد.

يذكر أن مشروع إنشاء طريق السوفيتيل بدأ العمل به عام 2008 وتوقف فى 2011، بطول 5.5 كيلو مترات وبعرض 25 مترًا، بهدف تسهيل الحركة المرورية وخدمة القطاع السياحى بمدينة الأقصر، وكانت أهم معوقات استئناف المشروع توفير التعويضات اللازمة للمتضررين من أصحاب الأراضى التى تم انتزاعها منهم لصالح الطريق.


>- بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد طريق السوفيتيل السياحى لبحث إجراءات إعادة تشغيله
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