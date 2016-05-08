محافظ الأقصر يبحث سير العمل بالمشروعات المتوقفة بالمحافظة

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً بحضور السكرتير المساعد اللواء هانى عبد المقصود، ومديرى المديريات بالمحافظة، لمناقشة سير الأعمال بالمشروعات المتوقفة، والتعرف على أهم معوقات استكمال تنفيذها.

وناقش محافظ الأقصر خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى للمشروعات بقطاع الصحة، وتم استعراض نسب التنفيذ الخاصة بإنشاء مستشفيات أرمنت المركزى الجديد، والعديسات المركزى الجديد، وإسنا المركزى الجديد، وتطوير كل من مستشفى الأقصر العام والبياضية المركزى، والموقف التنفيذى لمركز طب أسرة الدير، ومركز علاج فيروس سى بالحبيل، واستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، والطرق والكبارى، والأبنية التعليمية، والرى وتغطية الترع، والشباب والرياضة.

وطالب محافظ الأقصر من مديرى المديريات إعداد تقارير تفصيلية موضح بها كل مشروع من حيث مرحلة تنفيذه والمدة الزمنية المحددة لإنهائه والتعزيزات المالية المطلوبة، مؤكداً على أهمية المتابعة الميدانية لهذه المشروعات وعدم الاكتفاء بتقارير الأجهزة المختصة.

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