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محمد شبانة: "طلب اعتذار السيسى خطأ تراجعنا عنه"

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محمد شبانة: "طلب اعتذار السيسى خطأ تراجعنا عنه" محمد شبانة: "طلب اعتذار السيسى خطأ تراجعنا عنه"
قال محمد شبانة، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن طلب الجمعية العمومية التى انعقدت الأربعاء الماضى، اعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسى "خطأ وتم التراجع عنه".

وقال "شبانة"، خلال مُداخلة هاتفية لبرنامج "أنا " مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، مساء اليوم السبت: "كمجلس نقابة لم نقترح اعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسى للصحفيين، ولم نقل اعتذارًا من الرئيس".

وتساءل: "كيف نطلب اعتذارًا من السيسى وهو الحكم فى البداية والفيصل، كيف نختصم رئيس الجمهورية، وكان خطأ وتراجعنا عنه".

وأوضح أن الصحفيين طالبوا بهذا لأنهم شعروا بإهانة، وكان محاولة للحفاظ على هيبة الصحفيين وكل الدولة لازم تشاركنا فى الحفاظ على هيبة نقابة الصحفيين".

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