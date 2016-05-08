برج العقرب حظك اليوم الأحد 8/5/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

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وضعك المادى مستقر مما يجعلك تفكر خلال الأيام المقبلة فى احدى المشروعات المهمة التى من الممكن أن تغير حياتك تماما لكن عليك بالالتزام بخطى واضحة و ثابتة و لا تتسرع .حالتك العاطفية مستقرة جدا و تزداد هدوء مع الحبيب ، فحاول أن تعطى شريكك قدر كبير من الحب و الاهتمام فهو فى حاجه لذلك و أدعمه فى الفترة المقبلة حيث يعود ذالك على علاقتكما فتزداد جرعة الرومانسية بينكما.الضغوط و التوترات تسيطر عليك بنسبة كبيرة بسبب العمل ، فعليك أخذ قسط كافى من الراحة فلا تتردد من السفر لأحدى الاماكن الهادئة من أجل استعادة نشاطك من جديد .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن المرحلة المقبلة ستكون مناسبة جدا بالنسبة لك ، فهناك عدد من الأخبار السارة فى الطريق اليك و ستحقق جزء من أحلامك فلا تترد أن تأخذ خطوة الأمام .