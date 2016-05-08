برج العقرب حظك اليوم الأحد 8/5/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:وضعك المادى مستقر مما يجعلك تفكر خلال الأيام المقبلة فى احدى المشروعات المهمة التى من الممكن أن تغير حياتك تماما لكن عليك بالالتزام بخطى واضحة و ثابتة و لا تتسرع .
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على الصعيد العاطفي:حالتك العاطفية مستقرة جدا و تزداد هدوء مع الحبيب ، فحاول أن تعطى شريكك قدر كبير من الحب و الاهتمام فهو فى حاجه لذلك و أدعمه فى الفترة المقبلة حيث يعود ذالك على علاقتكما فتزداد جرعة الرومانسية بينكما.
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برج العقرب على الصعيد الصحي:الضغوط و التوترات تسيطر عليك بنسبة كبيرة بسبب العمل ، فعليك أخذ قسط كافى من الراحة فلا تتردد من السفر لأحدى الاماكن الهادئة من أجل استعادة نشاطك من جديد .
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توقعات علماء الفلك لبرج العقربيتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن المرحلة المقبلة ستكون مناسبة جدا بالنسبة لك ، فهناك عدد من الأخبار السارة فى الطريق اليك و ستحقق جزء من أحلامك فلا تترد أن تأخذ خطوة الأمام .
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