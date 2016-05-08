برج الجدى حظك اليوم الأحد 8/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:عليك أن تدير وقتك بشكل جيد للغاية، ولديك طاقة لازمة لوضع خطط مستقبلية، وهناك زميل لك بالعمل سيسعى لمساعدتك فى العمل وستحمله مسئوليات معك فى الحياة الشخصية و المهنية، فلا تسأل ما يزيد حتى لا يضطر على عدم مساعدتك.
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على الصعيد العاطفي:سوف توفر نظرة جديدة فى علاقتك مع أسرتك واطفالك، كما كنت تجد نفسك فى الحصول على المزيد من المشاركة فى العلاقات الأسرية عاطفية ، فأنت مطالب بمنح الكثير من الوقت والاهتمام لأسرتك، وستكون قادر على العثور على الرومانسية ، حتى فى أكثر الأماكن المحتمل.
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برج الجدى على الصعيد الصحي:ممارسة رياضة اليوجا قد تكون عونا لك فى اليوم ، فستساعدك اليوم فى تنفيذ تقنيات الحياة الخاصة بك وتمنحك جزء كبير من التركيز فى العمل وستحصل على فرصة للتركيز على عمل شيء مهم ويذهب بعد ذلك.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:لديك قدرة كبيرة على سحر الجميع اليوم ، فأنت ذاهب إلى إقناع من حولك بسبب خفة دمك ، و سوف تكسب إعجاب كل من حولل، و ستستفيد من هذه الفترة المشرقة لتكوين صداقات جديدة وتختلط بأشخاص جدد تمنحك فرص جديدة.
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