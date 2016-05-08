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برج الجدى حظك اليوم الأحد 8/5/2016

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برج الجدى حظك اليوم الأحد 8/5/2016 برج الجدى حظك اليوم الأحد 8/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:
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عليك أن تدير وقتك بشكل جيد للغاية، ولديك طاقة لازمة لوضع خطط مستقبلية، وهناك زميل لك بالعمل سيسعى لمساعدتك فى العمل وستحمله مسئوليات معك فى الحياة الشخصية و المهنية، فلا تسأل ما يزيد حتى لا يضطر على عدم مساعدتك.

على الصعيد العاطفي:
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سوف توفر نظرة جديدة فى علاقتك مع أسرتك واطفالك، كما كنت تجد نفسك فى الحصول على المزيد من المشاركة فى العلاقات الأسرية عاطفية ، فأنت مطالب بمنح الكثير من الوقت والاهتمام لأسرتك، وستكون قادر على العثور على الرومانسية ، حتى فى أكثر الأماكن المحتمل.

برج الجدى على الصعيد الصحي:
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ممارسة اليوجا قد تكون عونا لك فى اليوم ، فستساعدك اليوم فى تنفيذ تقنيات الحياة الخاصة بك وتمنحك جزء كبير من التركيز فى العمل وستحصل على فرصة للتركيز على عمل شيء مهم ويذهب بعد ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
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لديك قدرة كبيرة على سحر الجميع اليوم ، فأنت ذاهب إلى إقناع من حولك بسبب خفة دمك ، و سوف تكسب إعجاب كل من حولل، و ستستفيد من هذه الفترة المشرقة لتكوين صداقات جديدة وتختلط بأشخاص جدد تمنحك فرص جديدة.
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مصر 365

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