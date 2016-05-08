مواطن يتهم مهندسا بإدارة مرور الفيوم بتقاضى رشوة 100 جنيه

تقدم مواطن من محافظة بنى سويف ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم يتهم فيه مهندسا بإدارة مرور الفيوم بتقاضى رشوة 100 جنيه لمعاينة سيارته وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم بتحرير محضر من قبل المدعو على جابر عبد الحميد 46 سنة مقيم سمسطا بمحافظة بنى سويف بانه أثناء قيامه بإجراء تقرير معاينة حادث تصادم لسيارته رقم 102064 أجرة بنى سويف تقابل مع المهندس حسن ع 57 سنة يعمل بإدارة مرورى الفيوم وطلب منه الثانى تقاضى 100 جنيه لأنهاء التقرير وبعدما دفع له المبلغ توجه إلى رئيس وحدة التراخيص وأبلغه بالواقعة، واستدل بالرقم المدون على الورقة المالية فئة ال100 التى تقاضاها المهندس وهو 144252 / 002016 وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 3753 لسنة 2016 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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