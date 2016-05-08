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مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق "قنا - دشنا"

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مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق "قنا - دشنا" مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق "قنا - دشنا"
لقى اثنان مصرعهما، فيما أصيب 10 آخرون فى حادث تصادم سيارتين بطريق "قنا - دشنا" الزراعى.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين و3 دراجات بخارية بطريق قنا دشنا الزراعى، أسفر عن مصرع "زيدان حمزه عبد الرحيم و عبد العاطى حسان محمد"، و اصابة كلا من "هاجر زينهم و أحمد محروس و زيدان عبود و نسمة أحمد و حمدى ناجح و سيد عمران و عطا الله عبد الغفار و أروى كرم و سحر محمود و ريهام محمد".

انتقلت سيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير مرفق الاسعاف لنقل لمصابين والضحايا، جار تحرير محضر وإخطار النيابة لتتولى التحقيات.

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