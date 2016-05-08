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جمارك مطار القاهرة تتسلم ٩ أجهزة لفحص الأفراد بالأشعة

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جمارك مطار القاهرة تتسلم ٩ أجهزة لفحص الأفراد بالأشعة جمارك مطار القاهرة تتسلم ٩ أجهزة لفحص الأفراد بالأشعة

جمارك المطار تتسلم ٩ أجهزة لفحص الأفراد بالأشعة

استلمت جمارك مطار القاهرة، اليوم السبت، أول مجموعة من أجهزة فحص الأفراد بالأشعة “X – RAY” من طراز “PV2 – PROVISION” ، والخاصة بالمرحلة الرابعة من مشروع تطوير أجهزة الفحص بالأشعة.

وقالت مصادر بالجمارك إنه تم الإنتهاء من تركيب ٤ أجهزة بصالة الوصول في مبنى الركاب رقم ٣ بالمطار، و ٣ أجهزة بصالة رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١ المعروف بالمطار القديم ، وجهاز واحد بالصالة ٤ المخصصة للطيران الخاص، وجهاز واحد بالصالة الموسمية، بإجمالى 9 أجهزة، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب مأموري الجمارك على التعامل مع الأجهزة تمهيدًا لدخولها للعمل بشكل رسمي.

وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، رقم 16 لسنة 2016 وبإشراف عبدالله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام، ومدحت حسن عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للخدمات الإدارية، وسامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب.

 

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