برج الثور حظك اليوم الأحد 8/5/2016

برج الثور على الصعيد المهنى:تعيش فترة استقرار نسبية فى مجال العمل ، حاول أن تثبت أنك جدير بالمهام الجديدة التى كلفت بها فأعمل باجتهاد و تركيز لينل مجهودك تقدير من حولك فأجعل خطواتك سريعة و ثابتة فى الصعيد المهنى.
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على الصعيد العاطفي:يعيش مواليد برج الثور حالة عاطفية متميزة حيث يزين حياتهم " الحب و الرومانسى " ، الشريك يهتم بكل تفاصيل حياتك فعليك الحفاظ على العلاقة فى اطار هادئ بعيد عن العصبية و التوتر فالعلاقة تسير بشكل مستقر وممتاز.
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برج الثور على الصعيد الصحي:حالتك الصحية غير مستقرة فلا تهمل صحتك أكثر من ذلك و عليك أن تقوم بعمل بعض الفحوصات فى أقرب وقت ممكن.
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توقعات علماء الفلك لبرج الثوريتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور تحقيق جزء كبير من أحلامه الفترة المقبلة ، فإذا كنت من مواليد هذا البرج فاسعى أن تستجيب لآراء من حولك و تأخذ بنصيحتهم فمن الممكن ان تضيف لك الكثير.
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