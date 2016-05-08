برج الثور حظك اليوم الأحد 8/5/2016

برج الثور على الصعيد المهنى:

> تعيش فترة استقرار نسبية فى مجال العمل ، حاول أن تثبت أنك جدير بالمهام الجديدة التى كلفت بها فأعمل باجتهاد و تركيز لينل مجهودك تقدير من حولك فأجعل خطواتك سريعة و ثابتة فى الصعيد المهنى. على الصعيد العاطفي:

> يعيش مواليد برج الثور حالة عاطفية متميزة حيث يزين حياتهم " الحب و الرومانسى " ، الشريك يهتم بكل تفاصيل حياتك فعليك الحفاظ على العلاقة فى اطار هادئ بعيد عن العصبية و التوتر فالعلاقة تسير بشكل مستقر وممتاز. برج الثور على الصعيد الصحي:

> حالتك الصحية غير مستقرة فلا تهمل صحتك أكثر من ذلك و عليك أن تقوم بعمل بعض الفحوصات فى أقرب وقت ممكن. توقعات علماء الفلك لبرج الثور

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور تحقيق جزء كبير من أحلامه الفترة المقبلة ، فإذا كنت من مواليد هذا البرج فاسعى أن تستجيب لآراء من حولك و تأخذ بنصيحتهم فمن الممكن ان تضيف لك الكثير.

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شبكةعيونالإخبارية

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