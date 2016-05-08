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برج الأسد حظك اليوم الأحد 8/5/2016

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برج الأسد حظك اليوم الأحد 8/5/2016 برج الأسد حظك اليوم الأحد 8/5/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
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ستشهد تصاعد فى حياتك العملية خلال الفترة المقبلة ، وستسافر لبلد ما لتطوير عملك وستزداد تكلفة السفر إلى هذا المكان يوما بعد يوم، ويمكنك الاستمرار فى العمل كالمعتاد ، وكن حريصا مع زملائك فى العمل فهناك من يسعون للعمل ضدك فى هذه الأيام.

على الصعيد العاطفي:
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ستفشل فى إداراك الأوجه المتعددة للعلاقات وأنه لديك فرصة للتحرك فى الأوساط المثيرة والتى تتسم بالتحدى، وستتقرب من شخص كنت معجباً به بشدة منذ سنوات عديدة، وستكون سعيد إلى حد كبير مع هذا الشخص.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
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اليوم هو الأمثل لك ومناسبة خاصة لبدء شيء جديد، إذا كنت تفكر فى تغيير وظيفة أو مهنة أو التحول إلى صاحب العمل مختلفة أو حتى بدء علاقة جديدة ، حتى لو كان يبدو انها خطوة محفوفة بالمخاطر ، تفمن المرجح أن تحول حياتك بشكل كبير.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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لديك شخصية الموهوبين، ومثيرة للإعجاب وسوف تخطف الأضواء من الجميع اليوم،بما فى ذلك كل من النوايا الطيبة و الناس معارضة لك، عليك الالتفات إلى نصيحة من النصائح السابقة و تجاهل البقية، وستوفق فى استعادة التركيز الخاص على بعض الأهداف الحاسمة جدا من حياتك.
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مصر 365

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