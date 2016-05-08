هل تخوضين تجربة الولادة تحت المياه في المنزل؟

استقبل النجم العالمي "نيك كارتر" وزوجته النجمة "لوري كيت" طفلهما بعد 30 ساعة من "ولادة المياه" في المنزل، وقد بدا الزوجان سعيدين بعد هذه التجربة الجديدة، والتي استعدا لها جيداً حسب ما صرحا به لوسائل الإعلام.

عن تجربة "ولادة المياه بالمنزل" سألت "سيدتي نت" الدكتور عدلي الحاج، استشاري النساء والولادة حيث أشار إلى أن هذه الطريقة لها مميزاتها وعيوبها ومستلزماتها، وهي طريقة قديمة جديدة حسب قوله.



كيف تكون الولادة تحت الماء؟



يقول الدكتور عدلي الحاج:

• يجب تجهيز حوض ماء كبير.

• يجب أن لا تزيد درجة حرارة الماء عن 100 درجة ولا تقل عن 95 درجة.

ما هي مزايا الولادة تحت الماء؟

• عدم الحاجة للتخدير الموضعي سواء لمنطقة العجان أو حدوث خياطة بعد الوضع..

• تقليل الألم.

• حدوث المتعة للأم والجنين معاً لأن الماء يوفر الجو المناسب لأجواء الرحم.

• سرعة الولادة حيث تتم الولادة تحت الماء بسرعة أكبر من الولادة العادية على السرير.

• هي صحية أكثر للأم والطفل، حيث إن الطفل لا يتعرض لمشكلة تنفسية بسبب اختلاف درجة حرارة الغرفة عن درجة حرارة الرحم.

أما عن محاذير استخدام هذه الطريقة فهي:

• لا يمكن ملاحظة الدم المفقود أثناء الولادة، ما قد يسبب الوهن للحامل.

• مدة الطلق تكون طويلة قياساً بمدة الطلق العادي.

• من الممكن أن يتعرض الطفل والأم لخطر العدوى بسبب المياه لاختلاط الدم بالماء.

• النساء اللواتي يعانين من أمراض قلبية يحظر عليهن القيام بولادة تحت الماء.

• المرأة التي ولدت قبل ذلك بعملية قيصرية يجب أن لا تخوض هذه التجربة.

والآن هل أنت مستعدة للسير على خطا النجمين العالميين وتجربة الولادة تحت الماء ولكن بالاتفاق مع الطبيب والقابلة بالطبع؟