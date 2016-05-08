كيف تعاملين طفلك عند الخطأ؟

أسلوب تعاملنا مع أطفالنا هو أول خطوة نخطيها في تعليمهم كيفية التعامل مع الآخرين. وكثير من الآباء والأمهات يلجؤون إلى أسلوب التعنيف والتخويف ظناً منهم أنه الأسلوب الأمثل والأسرع ليطيع الطفل، ويتوقف عن القيام بتصرفات غير مقبولة، متناسين أهمية إفهامه خطأه كي يتجنب الوقوع به في المرة القادمة.

إليك بعض البدائل بكيفية التعامل الصحيح مع طفلك عندما يخطئ:

- اشرحي له خطأه ولا تتسرعي في التوبيخ والعقاب.

- تجنبي التحدث معهعن بعد أو من مستوى مرتفع، بل كوني على مستواه عندما تحدثيه.

- اختاري كلمات بسيطة وجملاً قصيرة عندما تشرحين.



- لتكن نبرة صوتك منخفضة وهادئة عند الكلام معه.

- تجنبي الغضب، اللوم والاتهام، بل وضحي وعاتبيه بمحبة.

- قدمي البديل له كي يصحح خطأه ويتجنبه في المرة القادمة.



- من المهم أن يراك طفلك بدور المرشد والموجّه.

- ركزي عند حديثك المختصر معه على الحدث ولا تتطرقي إلى أحداث أخرى وأخطاء قام بها في السابق.

- اسأليه عند نهاية الحديث إن كان قد استوعب كلامك ومقتنعاً بما تقولينه.



- أكدي له أنك واثقة من أنه لم يقصد الإساءة، وأنك تثقين بقدرته على تجنب الخطأ في المرة المقبلة.